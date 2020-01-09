Эксперт: слова Трампа о новых санкциях в отношении Ирана следует считать "фигурой речи"

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Введение Вашингтоном новых жестких экономических санкций в отношении Тегерана не поможет США сгладить сложившуюся ситуацию. Такое мнение выразил в среду в беседе с корреспондентом ТАСС программный директор клуба "Валдай", программный директор Российского совета по международным делам Иван Тимофеев, комментируя намерение США ввести новые экономические санкции в отношении Ирана.

О подобных планах ранее в среду заявил президент страны Дональд Трамп. По его словам, администрация продолжит изучать жесткие варианты ответных действий после обстрела Ираном военных баз в Ираке, на которых находятся американские военные.

По его словам, подобные заявления "можно отнести к некой фигуре речи, поскольку против Тегерана уже действуют, правда, одностронние, серьезные санкции [в нефтедобывающем секторе, запрет на покупку иранской нефти]". "Трудно представить, какими еще могут быть более жесткие санкции. Можно, конечно, продолжать вводить ограничения, но вряд ли санкции еще сильнее повлияют", - заметил он.

"Это был необдуманный, безответственный шаг со стороны США", - отметил эксперт. Ситуация в регионе резко обострилась после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.