Эксперт: Слияние Крыма с Украиной было административным и подчинительным

Симферополь, 20 января. В Крыму отмечают День Республики и 30-летие Крымского референдума 1991 года. В комментарии ФАН бывший харьковский депутат, журналист и публицист Константин Кеворкян, ныне проживающий в Крыму, объяснил, почему референдум, проведенный три десятка лет назад, стал отправной точкой для проведения еще одного референдума в республике в 2014 году.

По его словам, результаты всенародного голосования в Крыму в 1991 году в той или иной степени стали основой крымской автономии, то есть особого положения в законодательном поле Украины, что и дало возможность провести и юридически обосновать референдум уже в наше время.

«Крым был самостоятельной административной единицей с расширенными полномочиями в Конституции Украины благодаря настойчивой борьбе за свою автономию, которая началась именно с референдума в 1991 году. При этом, как мы все знаем, в Крыму был даже свой президент, и ликвидация института президентства в качестве компромисса обернулась этим законодательным казусом в украинской конституции, которая говорила об унитарности Украины», — сказал Кеворкян.

И при этом была Автономная Республика Крым, что в свою очередь позволило законодательно провести референдум, который привел к известным результатам в 2014 году ― воссоединению Крыма с Россией, подчеркнул политолог.

― Крым всегда был и оставался частью русского мира, даже когда полуостров находился под контролем Украины? Или все же Украина смогла изменить это за те годы, когда Крым находился под ее юрисдикцией?

«Во-первых, слияние Крыма с Украиной было административным и подчинительным. Сюда переехал кто-то по доброй воле, а кто-то — по добровольно-принудительной. Это были трудолюбивые люди, очень много тысяч украинских семей, которые восстанавливали и создавали заново после прокладки Северо-Крымского канала сельское хозяйство степного Крыма», ― отметил эксперт.

Кроме того, продолжил Константин Кеворкян, в пределах республики, а потом и самостоятельного государства Украина происходила циркуляция населения. Многие крымчане уезжали в крупные города Украины, например, в Харьков. Именно этот город считался среди них наиболее престижным центром образования. И наоборот, люди с материка приезжали на полуостров проводить пенсионные годы, кто-то проходил здесь службу.

«Не говоря уже о проблеме крымских татар. Их переселенцы активно использовались в украинской политике, к сожалению, часто в качестве разменной монеты. Эти и множество других событий, безусловно, накладывают свой отпечаток на современный Крым, делая его регионом со своими специфическими условиями и пониманием жизни. И эти вещи касаются не только украинского или татарского населения, но и этнически русского, поскольку политическое устройство Украины на протяжении последних 30 лет, конечно, в той или иной степени отличалось от общероссийского», — подытожил Константин Кеворкян.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Правительстве Республики Крым сравнили украинизацию с падением в пропасть.