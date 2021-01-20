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Эксперт: Слияние Крыма с Украиной было административным и подчинительным
20 января 2021, 21:40 • 52 • Украина
Симферополь, 20 января. В Крыму отмечают День Республики и 30-летие Крымского референдума 1991 года. В комментарии ФАН бывший харьковский депутат, журналист и публицист Константин Кеворкян, ныне проживающий в Крыму, объяснил, почему референдум, проведенный три десятка лет назад, стал отправной точкой для проведения еще одного референдума в республике в 2014 году.
По его словам, результаты всенародного голосования в Крыму в 1991 году в той или иной степени стали основой крымской автономии, то есть особого положения в законодательном поле Украины, что и дало возможность провести и юридически обосновать референдум уже в наше время.
И при этом была Автономная Республика Крым, что в свою очередь позволило законодательно провести референдум, который привел к известным результатам в 2014 году ― воссоединению Крыма с Россией, подчеркнул политолог.
― Крым всегда был и оставался частью русского мира, даже когда полуостров находился под контролем Украины? Или все же Украина смогла изменить это за те годы, когда Крым находился под ее юрисдикцией?
Кроме того, продолжил Константин Кеворкян, в пределах республики, а потом и самостоятельного государства Украина происходила циркуляция населения. Многие крымчане уезжали в крупные города Украины, например, в Харьков. Именно этот город считался среди них наиболее престижным центром образования. И наоборот, люди с материка приезжали на полуостров проводить пенсионные годы, кто-то проходил здесь службу.
Напомним, ранее ФАН сообщал, что в Правительстве Республики Крым сравнили украинизацию с падением в пропасть.
Автор: Владимир Сергеев
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