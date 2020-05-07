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Эксперт: ситуация с выборами президента Польши – непростая и запутанная

07 мая 2020, 15:10  •  11 • Аналитика
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Сейм (нижняя палата парламента) Польши преодолел вето сената и принял закон о голосовании на выборах президента по почте в связи с коронавирусом.
Как сообщает РИА Новости, за преодоление вето сената проголосовало 236 депутатов, а против – 213.
Первый тур выборов президента Польши ранее был назначен на 10 мая. Полномочия действующего главы государства Анджея Дуды истекают летом 2020 года, в соответствии с конституцией страны выборы нового президента должны пройти весной.
Ранее сейм принял предложенный правящей партией "Право и справедливость" закон о заочном голосовании на выборах президента – по почте. После месяца работы над документом сенат 5 мая отклонил этот закон. Сейм же на следующий день большинством голосов преодолел вето верхней палаты. Теперь закон поступит на подпись президента. Тем не менее, дата выборов до сих пор точно не определена.
В среду вечером правящая партия Польши "Право и справедливость", а также лояльная ей партия "Согласие" решили не проводить выборы президента 10 мая. В соответствии с предложенным планом, Верховный суд признает выборы недействительными в связи с их непроведением, а спикер сейма назначит новые президентские выборы на ближайшую возможную дату.
На пост президента Польши претендуют 10 кандидатов, в том числе действующий глава государства, кандидат от правящей партии "Право и справедливость" Анджей Дуда.
В эфире радио Sputnik доцент кафедры истории южных и западных славян Исторического факультета МГУ Юрий Борисенок прокомментировал ситуацию.
"После долгих дебатов польский сейм принял вполне долгожданное решение о переносе президентских выборов, назначенных на 10 мая. И сложилась очень непростая и запутанная со всех точек зрения ситуация. Сегодня высказываются различные прогнозы в польской печати и среди политических аналитиков. По социологическим опросам, большая часть поляков считает, что выборы надо проводить в августе. Но в качестве ближайшей даты называется июнь. Многое будет зависеть от тех мер, которые польские власти принимают для ослабления ограничений в связи с пандемией. То есть ситуация достаточно расплывчатая. Но нужно понимать, что Анджей Дуда по итогам этих выборов на данный момент одерживает однозначную победу. Поэтому все эти неприятности, связанные с переносом выборов, скорее всего, на их результат не повлияют, хотя юридические коллизии достаточно серьезные", – сказал Юрий Борисенок.
Ситуация с выборами в стране сложилась очень необычная, считает эксперт.
"Многие польские политики из оппозиционного лагеря подсчитывают убытки казны, потому что на проведение голосования в назначенную дату 10 мая потрачены миллионы злотых из госбюджета. Есть и сам феномен выборов. Если они состоятся, допустим, в июне, то в них будет принимать активное участие, наряду с избирательными комиссиями, польская почта. Эти выборы в Польше уже назвали "конвертными". Но если выборы состоятся в августе, то не исключено, что они пройдут в традиционном режиме голосования", – заключил Юрий Борисенок.
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