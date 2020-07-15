Эксперт РВИО: наука опровергает сомнения в достоверности Невской битвы

Эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов заявил, что современная история и археология легко опровергают сомнения иностранных историков в достоверности Невской битвы 15 июля 1240 года, несмотря на то что в скандинавских источниках никаких упоминаний о данной битве нет.

В среду исполняется 780 лет со дня битвы на реке Нева между новгородским войском под командованием новгородского князя Александра Ярославича и шведским войском. Позже это сражение получило название Невской битвы. За полководческое искусство, бесстрашие и мужество, проявленные в Невской битве, народ прозвал князя Невским.

"Из-за того, что в скандинавских источниках нет никаких упоминаний о Невской битве, ряд иностранных историков сомневаются, что она проходила вообще, но современная история и археология легко это опровергает. Во время последних исследований останков ярла (верховное должностное лицо Швеции) Биргера Магнуссона возле глаза у него обнаружили следы от удара копьем. В русской летописи отмечается, что князь Александр Ярославич "сражался с самим ярлом и возложил печать на лицо его острым своим копьем", что означает, что он попал в глазницу шлема копьем и сбил его с лошади с одного удара. Это подтверждает, что Биргер принимал участие в Невской битве во главе шведского войска", - считает эксперт РВИО.

Историк напомнил, что Невская битва случилась в один из самых тяжелых периодов русской истории, когда нашествие монгольского хана Батыя разорило и значительно ослабило Русь.

"При активном участии католического Рима между тремя феодально-католическими силами - Ливонским (Немецким) орденом, датчанами и шведами - было достигнуто соглашение о совместном выступлении против Новгорода, завоевании северо-западных русских земель и насаждения там католицизма", - рассказал эксперт.

По мнению эксперта, шведы координировали свои действия с Ордой, именно этим объясняется, что поход они проводили летом 1240 года, когда ситуация была наиболее сложная, "но даже в этих условиях Новгород оказался готов к вражескому вторжению".

"В июле 1240 года шведский флот в количестве около 100 судов с 5‑тысячным десантом шведов и их союзников - норвежцами, финнами, а также различными балтийскими племенами - вошел в Неву под командованием князя Ульфа Фаси и Биргера (на тот момент зятя короля Эрика XI и фактического правителя Швеции). У Ижоры войско Биргера высадилось на берег и расположилось лагерем. Дальнейшему движению препятствовали быстрое течение Невы и пороги, которые можно было преодолеть только при попутном ветре на парусах и веслах", - рассказал историк.

Он отметил, что основной план заключался в том, чтобы, захватив территорию в устье Невы и город Ладога, преградить новгородцам выход к Балтийскому морю и установить контроль над северным участком торгового пути "из варяг в греки", так условно называется водный (морской и речной) путь из Балтийского моря через Восточную Европу в Византию. Преследовались в основном экономические цели, здесь можно было брать пошлину и диктовать свои условия тем, кто везет грузы на кораблях.

"Но ижорская дружина под командованием Пелгуя (около 50 человек), несшая службу по охране устья Невы, своевременно известила князя Александра Ярославича о высадке шведов, их количестве и местонахождении лагеря. Александр Ярославич решил внезапным ударом разбить шведов. Не дожидаясь подхода всех русских сил, он с небольшим отрядом (в составе княжеской владимиро‑суздальской дружины и части новгородского ополчения) выступил по реке Волхов к Ладоге, присоединив по пути к своему отряду ополчение ладожан и ижорскую дружину", - заявил Буранов.

Эксперт РВИО рассказал, что 15 июля русское войско численностью 1,5 тысячи человек под прикрытием лесных зарослей незаметно подошло к расположению противника и с ходу атаковало его.

"Конная дружина князя и часть новгородцев, возглавляемая Александром Ярославичем, нанесли удар по центру шведского лагеря, остальные новгородские и ладожские конные воины атаковали правый фланг. Пешее ополчение наступало вдоль Невы против левого фланга, чтобы отрезать пути отступления рыцарям на корабли и лишить их поддержки пехоты, находившейся там", - рассказал историк.

Он отметил, что захваченные врасплох шведы были полностью деморализованы и не способны дать должный отпор.

"Дружинник Савва пробился к центру их лагеря и подрубил столб, поддерживавший златоверхий шатер шведского предводителя. Падение шатра еще больше напугало шведов и воодушевило русских ратников. Героизм в битве проявили Гаврила Олексич, Збыслав Якунович, Яков Полочанин, Ратмир, Савва и другие. В рукопашной схватке шведское войско было наголову разбито, лишь небольшая его часть смогла уйти на кораблях", - рассказал Буранов.

Историк подчеркнул, что в гуще боя находился и князь Александр: он распоряжался как полководец и дрался как простой воин.

"Русское войско потеряло 20 ратников, шведы собрали два корабля погибших, и это были только знатные воины. Остальных воинов, а их было значительное количество, похоронили, выражаясь современным языком, в братских могилах. Это была значительная победа, которая на некоторое время охладило захватнический пыл шведов", - заявил Буранов.