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Эксперт: Русофобия слишком дорого обходится Латвии

03 сентября 2020, 07:00  •  53 • Политика
Как заявил эксперт Александр Гапоненко, русофобская политика слишком дорого обходится Латвии. И речь идёт именно об экономических потерях.
Антироссийская политика слишком дорого обходится экономики Латвии. Об этом РИА ФАН заявил директор Института европейских исследований Александр Гапоненко.
Он напомнил, что в 2019 году грузооборот в стране обрушился на 35%. Это повлекло за собой увольнение рабочих в порту. Это касается и железных дорог.
"И здесь сокращения тоже исчисляются тысячами, поскольку транзит упал вообще и в результате санкций в том числе, так как Россия перенаправила транспортные потоки через свои порты", - поведал он.
Проблема заключается в том, что руководство Латвии игнорирует любые призывы латышских политиков прекратить дискриминацию русскоязычного населения и нормализовать диалог с Москвой. А поддержка попытки госпереворота в Белоруссии может обернуться для Риги потерей и белорусского транзита.
Ранее стало известно о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал ответить на санкции, которые ввели страны Балтии в отношении ряда белорусских чиновников. При этом Латвия не стала признавать Светлану Тихановскую победительницей президентских выборов.
Как считает доцент Финансового университета Геворг Мирзаян, создаётся впечатление, что Евросоюз намеренно избегает дальнейшей эскалации конфликта, развязанного с Минском. Это касается и США, которые также не приближаются к точкам невозврата.
Эксперт связывает это с тем, что протест обречён на провал, ибо у него нет лидеров. Кроме того, Лукашенко маневрирует между Россией и Западом, оставляя у последнего надежду на сближение. А в Европе понимают, что злить Россию не стоит после госпереворота на Украине.
"У ЕС нет ни "средств" (в виде армии или свободных денег), ни коллективной воли (а процесс принятия решений в ЕС именно коллективный и учитывающий позицию всех стран-членов, поэтому итоговые решения не являются ни оперативными, ни решительными), ни желания рисковать", - пишет Мирзаян в статье для издания "Взгляд".

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