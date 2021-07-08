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Эксперт: Россию пытаются втянуть в новую войну за Афганистан
08 июля 2021, 01:50 • 79 • Политика
Как заявил военный эксперт Александр Жилин, Россию пытаются втянуть в новую войну за Афганистан, которую будет очень трудно завершить.
Для сдерживания продвижения боевиков "Талибана"* властям России придётся перебрасывать дополнительный военный контингент на границу Таджикистана и Афганистана. Об этом Ura.ru заявил военный эксперт и полковник запаса Александр Жилин.
Его беспокоит то, что Россию могут втянуть в очередной вооружённый конфликт, напоминающий сирийский. И выйти из противостояния будет крайне сложно.
Жилин считает, что "Талибан"* представляет угрозу не только для Таджикистана, но и для России. Дело в том, что в составе группировки действуют террористы и диверсанты.
"Кроме того, нам в любой момент могут открыть третий фронт. Я имею в виду Украину", - прогнозирует он.
Впрочем, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова, полковник запаса Андрей Кошкин подчеркнул, что у Москвы есть опыт решения конфликтов на Ближнем Востоке. Однако необходимо подумать, как укрепить границу в Таджикистане.
Как ранее заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, ввод миротворческого контингента ВС России на территорию Афганистана полностью исключён. Войти в регион легко, но вот выйти - куда сложнее. Это доказали Советский Союз и США.
У Москвы есть выбор - вступить в конфронтацию с квазигосударством "Талибана"* или вести дипломатический диалог.
"У нас есть дипломатические возможности, чтобы удерживать ту часть "Талибана"*, которая ориентирована на Таджикистан, в качестве той вменяемой части, с которой можно вести диалог", - цитирует слова Шурыгина РИА ФАН.
Согласно последним данным, "Талибан"* смог установить контроль приблизительно над 50% территории Афганистана. В результате афганские солдаты начали отступать в Таджикистан, а местные власти объявили мобилизацию.
Как заявил газете "Взгляд" военный эксперт Анатолий Матвийчук, 201-я военная база ВС России в Таджикистане способна отразить любые угрозы, исходящие из Афганистана. Она усилена артиллерией, вертолётами и ракетными остановками.
Кроме того, в район можно перебросить оперативно-тактическую авиацию. Всего на базе размещено около 15 тысяч человек, 300 танков и около 2,5 тысяч бронемашин.
"По расчётам, которые эксперты производили ранее, такая дивизия могла в полной мере отразить удар дивизии США в обороне", - заявил эксперт.
* "Талибан" - террористическая организация, деятельность которой на территории Российской Федерации запрещена.
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