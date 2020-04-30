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Эксперт: Россия помешает продвижению США в Арктике при помощи авиации

30 апреля 2020, 12:10  •  113 • Политика
Как считает генерал-майор Михаил Макарук, Россия помешает продвижению США в Арктике при помощи развития авиации в регионе. В частности, речь идёт о модернизации аэродромов.
Министерство обороны России намерено увеличить взлётно-посадочную полосу (ВПП) аэродрома Нагурская на острове Земля Александры, что позволит принимать тяжёлые дальние бомбардировщики. Ситуацию "ПолитЭксперту" прокомментировал член президиума общероссийской организации "Офицеры России" Михаил Макарук.
Как считает генерал-майор, северные границы России недостаточно укреплены, поэтому оборонное ведомство и работает над исправлением недостатков. Для этого необходимо развивать авиацию, строя специальные аэродромы.
Для самолётов-истребителей достаточно двух километров ВПП, а вот для дальней авиации необходимо минимум три километра. Кроме того, полосы нужно не только удлинять, но и расширять, а также улучшать покрытие и модернизировать средства связи и радиолокационного обнаружения. Не стоит забывать и о системах запаса топлива.
"Этот комплекс мероприятий нам необходим, особенно в ситуации, когда американцы вынашивают планы использовать северное направление в случае военного кризиса и начала боевых действий. Мы даже немного опаздываем с этим", - считает эксперт.
Ранее стало известно, что Вашингтон готов выделить 12 миллионов долларов Гренландии, а также открыть посольство на острове. При этом в прошлом году президент США Дональд Трамп предложил властям Дании выкупить Гренландию, но получил отказ.
Как заявил URA.ru политолог-американист Михаил Синельников-Оришак, Соединённые Штаты Америки будут всячески мешать России осваивать Севморпуть. Для ослабления позиций Москвы в Арктическом регионе Вашингтон может задействовать серьёзные секторальные санкции, что будет означать: конфронтация между сторонами выходит на новый уровень.
"У американцев задача - нас разделить, выдернуть "ядерные зубы" и навсегда отправить нас на дальнюю полку второразрядных держав", - пояснил политолог.
Не стоит забывать и про новую "Северную доктрину", которая отражена в Стратегии национальной безопасности. Смысл документа заключается в том, что Вашингтон намерен помешать России и Китаю воспользоваться преимуществами Севморпути.

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