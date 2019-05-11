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Эксперт: Россия обладает мощными рычагами давления на экономику Украины

11 мая 2019, 11:54  •  69 • Украина
Сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире телеканала NewsOne заявил, что Россия получила контроль над экономикой Украины.
 
Reuters
 

Он отметил, что с 1 июня, согласно решению российской стороны, Москва будет поставлять Украине в том числе нефтепродукты лишь на основании отдельных разрешений.

По словам эксперта, крупные российские компании, в частности «Роснефть», в настоящее время «получают разрешения на поставки» сырья на Украину. 

«Российские власти получили мощный рычаг влияния на ситуацию с поставками и, соответственно, на рынок нефтепродуктов на Украине с проекцией на общее состояние украинской экономики», — уточнил Марунич.

Ранее правительство Украины расширило перечень российских товаров, запрещённых к ввозу на таможенную территорию страны.

Впоследствии российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что Москва введёт запрет на экспорт нефти на украинскую территорию.

Политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с НСН оценил произошедшее.

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