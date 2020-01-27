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Эксперт: Россия не пойдет на поклон к Украине из-за нехватки воды в Крыму

27 января 2020, 15:39  •  244 • В России

Украинской стороне не стоит питать надежды по поводу того, что она сможет оказать давление на Россию нехваткой воды в Крыму. Такое мнение КП-Крым высказал политолог Денис Батурин.

Ранее экс-глава правительства Крыма Сергей Куницын, уехавший на Украину, предложил давить на Москву темой водообеспечения полуострова. В частности, он сказал, что «за воду в Крым Россия может подвинуться во многих вопросах, в частности по Донбассу». Также экс-премьер назвал проблемы с водой на полуострове «ахиллесовой пятой России» и «козырем для Украины».

- Сбежавший в свое время из Крыма господин Куницын, можно сказать, прав. Да, вода для Крыма - действительно серьезная проблема, и он это прекрасно знает как экс-премьер, который ничего не сделал для того, чтобы решать эту проблему, - отмечает политолог Батурин.

По его мнению, своим заявлением Куницын не столько пытается повлиять на международную политику, сколько напоминает о себе в украинском политическом пространстве.

- Вряд ли к его советам будут прислушиваться, а Россия не будет идти на уступки ни по поводу Крыма, ни по поводу каких-либо других вещей при использовании украинской стороной фактора поставок воды на полуостров. Да, ситуация действительно непростая, но она будет решаться без того, чтобы идти на поклон к Украине, - заключил Денис Батурин.

СПРАВКА «КП»

Сергей Владимирович Куницын был председателем правительства Автономной Республики Крым с 2002 по 2005, также с февраля по март 2014 года занимал должность бывшего представителя президента Украины в Автономной республике Крым.

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