Россия не будет рвать отношения с братским народом Украины, заявил эксперт.

В рамках спецоперации России ВС России удалось нанести существенный удар по объектам инфраструктуры Вооружённых сил Украины и нацбатальонов. Об этом телеканалу "360" заявил глава Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.

По мнению эксперта, поставленные задачи армия России выполняет вполне успешно. Москве было важно отрезать личный состав ВСУ и нацбатальонов, который пытается воевать и не хочет сдавать оружие.

"Остатки подразделений, прежде всего, фанатики воюют, либо те, у кого промыта голова за восемь лет, либо те, кто уже настолько руками увяз в крови, военных преступлениях, что понимает, что если возьмут в плен, то всплывет информация на всех", - указал он.

Многие ожидали, что при новом президенте Владимире Зеленском на Украине начнут наводить порядок. Однако ожидания не оправдались. При этом никто не собирается рвать отношения с братским украинским народом.

Как ранее заявил РИА ФАН депутат Государственной Думы Виталий Милонов, украинцы стали заложниками обязательств главы Украины Владимира Зеленского перед западными партнёрами. Последний взял курс на самоуничтожение страны и ведёт себя как Адольф Гитлер в 40-е годы прошлого века.

В частности, речь идёт о введении жёсткой цензуры. Когда же спецоперация ВС России завершится, то Владимир Зеленский не останется на Украине.