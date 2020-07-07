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Эксперт: Россия делает ставку на Лукашенко в предстоящих выборах в Белоруссии

07 июля 2020, 22:00  •  39 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
В настоящей кампании Москва не видит реальных конкурентов для батьки
На предстоящих 9 августа президентских выборах в Белоруссии российские власти рассчитывают на победу действующего лидера нации Александра Лукашенко. В РФ не видят в числе оппозиционных кандидатов сильного конкурента для стоящего у власти 26 лет президента. Об этом в комментарии "Утро.ру" рассказал политолог, старший преподаватель МГУ им. Ломоносова Артем Косоруков.
"Среди оппонентов Лукашенко нет ни одного кандидата в президенты Белоруссии, который бы был прямо поддержан Россией. Тем самым Россия делает ставку на Лукашенко и не готова к трансформации двусторонних отношений, которая бы с необходимостью последовала после избрания нового белорусского президента", – считает эксперт.
По его словам, Москва должна задаться вопросом, как выстраивать свою внешнюю политику на белорусском направлении в перспективе, т.е. формировать условия прихода к руководству в Республике местных пророссийских президентов или "до последнего полагаться на Лукашенко и в пожарном режиме реагировать на приход к власти" нового лидера белорусов, который "с большой вероятностью будет более проевропейской фигурой".
А сегодня Москва сознательно не вмешивается и не комментирует предвыборную кампанию у соседей, как и смену руководства в газпромовской "дочке" Белгазпромбанке, включая изъятие активов финучреждения, заметил представитель Московского университета. При этом, добавил он, руководство РФ поддерживает "конструктивные отношения с действующей белорусской властью", контактируя "на высшем уровне по всей двусторонней повестке".
Косоруков считает, что нынешние выборы являются рубежными для страны, в отличие от всех предыдущих. Прошлые победы Лукашенко опирались на общенациональный консенсус, не требовавший "от власти нового качества демократии и государственного управления", белорусское общество было готово довольствоваться постсоветской моделью стабильности, отметил эксперт.
"Выборы 2020 года знаменуют собой качественно новый этап развития Белоруссии, связанный с вовлечением в политический процесс нового поколения белорусов (интернет-поколения) и ростом требований белорусского общества к власти", – подчеркнул Косоруков.
По его мнению, перед Минском и Москвой возникают два базовых вопроса: готов ли Лукашенко меняться и предлагать населению страны новый формат доверительных отношений, и готова ли Россия видеть в соседней Республике "не столько участника Союзного государства (которое постоянно пробуксовывает), сколько партнера, с которым можно реализовывать более широкую модель интеграции в рамках Евразийского союза".
"Что касается модели политического лидерства Лукашенко, то она не предусматривает его ухода с президентского поста и передачу власти кому-либо из преемников: модель вертикальной лояльности не допускает смены главы государства, который выступает гарантом пожизненной безопасности для всех причастных лиц и сохранность накопленных ими капиталов", – констатировал эксперт.
Он убежден, что батька не оставит высший пост в стране и будет бороться за сохранение сложившегося статус-кво.
Напомним, за последние пару недель, Лукашенко дважды прилетал в Россию. Сначала он с сыном Николаем посетил Парад Победы, который в этом году из-за коронавируса был проведен 24 июня. А затем принял участие в открытии монумента Советскому солдату подо Ржевом 30 июня. Там он прямо-таки бросился обниматься с российским лидером Владимиром Путиным, и это несмотря на все критические заявления, которые успел наговорить в адрес Москвы с начала проблем с подписанием интеграционных документов, а также соглашений по поставкам нефти.

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