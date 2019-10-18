Эксперт: РФ не утратит свою роль в урегулировании в Сирии из-за соглашения Турции и США

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Договоренность США и Турции о приостановке операции турецкой армии "Источник мира" на северо-востоке Сирии, достигнутая в четверг на переговорах вице-президента США Майкла Пенса и президента Турции Тайипа Эрдогана, не позволит Вашингтону перехватить у Москвы инициативу в сирийском урегулировании. Такое мнение в разговоре с корреспондентом ТАСС выразил руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

"США все время хотели, чтобы инициатива в сирийском урегулировании не оказалась в руках России, но, к счастью для нас, у них это не получается, - сказал Фитин. - А Эрдоган уже понял, что с Россией можно иметь дело, рассчитывать на те обязательства, которые она берет, в отличие от американской администрации. Поэтому я думаю, что это (договоренность США и Турции о приостановке операции "Источник мира" - прим. ТАСС) никак не повлияет на позиции России в дальнейшем мирном урегулировании".

По словам эксперта, приостановка операции была ожидаемой, поскольку на Анкару оказывалось давление со всех сторон. Кроме того, аналитик напомнил, что именно непоследовательная позиция США, ранее поддерживавших курдов на северо-востоке Сирии, и привела к очередному началу боевых действий.

"Поняв, что можно потерять такого ключевого союзника, прежде всего в рамках НАТО, американцы предприняли все возможное, чтобы как-то отладить резко ухудшившиеся отношения, - констатировал Фитин. - Раз делегация США состояла из ключевых на сегодняшний день американских политиков, наверняка, они ехали не с пустыми руками".

Неоднозначная реакция

При этом аналитик обратил внимание на то, что для Эрдогана это решение было непростым, поскольку он "неоднократно подчеркивал свою готовность вести операцию до конца".

"Прекращение операции может ухудшить имидж Эрдогана в националистической части турецкого общества, - резюмировал Фитин. - Тем не менее основные оппозиционеры в лице Народно-республиканской партии выступали за то, что лучше было бы договориться с официальным правительством Сирии. Поэтому он где-то, безусловно, потеряет, а где-то, может, и найдет опору".

Переговоры в Анкаре

Ранее в четверг в Анкаре прошли переговоры Турции и США под председательством Эрдогана и Пенса. Турция согласилась приостановить военную операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии на 120 часов. Пенс также отметил, что стороны условились договориться о создании зоны безопасности на границе с Сирией.

Затем президент США Дональд Трамп назвал "прекрасными" новости о приостановке операции в Сирии. Трамп поблагодарил Эрдогана и добавил, что "миллионы жизней будут спасены".

О реакции США

США после начала операции в Сирии призвали Турцию прекратить эту военную кампанию. Трамп на прошлой неделе подписал новый указ, позволяющий применять жесткие односторонние санкции в отношении Турции.