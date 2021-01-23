Эксперт: «Решение КС по русскому языку обернётся проблемами для Майи Санду»

Социалисты зарегистрируют в парламенте новый закон о статусе русского языка

Решение Конституционного суда Молдовы о лишении русского языка статуса межнационального общения на территории страны было негативно воспринято в молдавском многонациональном обществе. Всем критикам решения КС решила ответить советник президента Майи Санду по вопросам здравоохранения Алла Немеренко.

«Меня удивляет, какое неуважение к румынскому языку, языку коренного населения, проявляют некоторые из тех, кого моя страна приняла с теплом и прижала к груди, как своих детей – армяне, азербайджанцы, русские, белорусы. Что происходит с этими людьми? Почему они не хотят учить такой божественно красивый язык?»,

– возмутилась Алла Немеренко на своей странице в социальной сети Facebook, подняв националистическую волну – комментаторы как только не обзывали тех, кто не желает говорить на румынском языке. Заметим, Немеренко говорила не о молдавском.

Удивительно, но никаких заявлений президента не последовало.

В пятницу, 22 января, и.о. министра юстиции Молдовы Фадей Нагачевский заявил, что он намерен обратиться в международные структуры – проинформировать об отношении президентского окружения к языкам национальных меньшинств в то время, когда государство взяло на себя обязательства «по обеспечению основных прав граждан независимо от их национальности и языка».

Администрация президента, как и сама президент, и это заявление оставила без комментариев.

А по мнению политолога Корнелиу Чури, решение Конституционного суда обернётся проблемами для Майи Санду, которая повсюду говорит о том, что она представляет интересы и русскоязычного населения, однако сегодня все увидели, как она их представляет.

Экс-президент Игорь Додон не видит ничего странного в заявлении советника президента и в молчании Майи Санду.

«Атака на русский язык началась с Майи Санду, когда она была министром образования. Вы помните её обещания на русском языке для русскоязычных. И что? Она уже забыла свои обещания. Русский язык был и будет языком межнационального общения. Да, молдавский (не румынский!) надо знать, и русскоязычная молодёжь его учит. Проблемы у людей старшего поколения. Все должны в Молдове чувствовать себя дома – вне зависимости от национальности»,

– уверен Игорь Додон.

Он пообещал, что Партия социалистов зарегистрирует в парламенте новый закон о статусе русского языка.