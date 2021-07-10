Эксперт разоблачил игру Минфина и ЦБ против рубля

Специалист рассказал, что если бы не скупка валюты, то рубль был бы крепче на 5-10%.

Эксперт рассказал, каким был бы курс рубля, если бы Минфин не проводил валютные операции. Об этом пишет РИА Новости.

Центробанк ежедневно покупает Минфину валюту на пополнение Фонда национального благосостояния.

"Если бы такие меры не принимались, то рубль бы стал крепче на 5-10%, а доллар стоил бы 65-70 рублей", - об этом агентству сообщил глава управляющей компании "Спутник - Управление капиталом" Александр Лосев.

Несмотря на то что такие операции мелкие в масштабах биржевой торговли и составляют 1% дневного оборота, эти действия имеют влияние. Происходит так потому, что авторитет Центробанка так высок, что влияет на рынок больше, чем нефтяные котировки и санкции США, пояснил Лосев.