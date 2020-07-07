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Эксперт разнёс украинскую ракету "Нептун" по трём пунктам: Никакой военной тайны

07 июля 2020, 14:00  •  100 • Политика
Военный эксперт, учёный секретарь военно-научного общества Черноморского флота, профессор Академии военных наук России Сергей Горбачёв разнёс возможности разрекламированной Киевом ракеты "Нептун" по трём пунктам. Никакой военной тайны здесь нет, заявил он.
Крылатые ракеты противокорабельного ракетного комплекса "Нептун", которыми Украина угрожает разрушить Крымский регион, не представляют никакой угрозы для России. По словам Горбачёва, Украина преувеличивает достоинства этой ракеты.
Во-первых, ракета "Нептун" дозвуковая, заявил эксперт.
Во-вторых, она легко сбиваемая, а в-третьих, "значительно - по современным меркам вооружения - устаревшая", сказал эксперт.
"Хотя там есть какие-то новации, но какой-то военной тайны для Черноморского флота - с точки зрения её нейтрализации - это оружие не представляет", - оценил Горбачёв реальные возможности ракеты, давая комментарий по просьбе "РИА Новости".
Ранее главком ВМС Украины Алексей Неижпапа заверил, что Украина, которая намерена во что бы то ни стало вернуть Крым, готова к войне с "агрессором". Он также подчеркнул, что украинский ракетный комплекс "Нептун" способен достать до Севастополя, где находится главная база Черноморского флота России. Главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко заявил, что единственный агрессор здесь - это сам главком.

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