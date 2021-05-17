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Эксперт разгромил планы британцев обвинить россиян в кризисе туризма Турции

17 мая 2021, 15:00  •  87 • Политика
Фото: Konrad Wothe / imageBROKER.com / www.globallookpress.com
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В западных государствах уже становится традицией возлагать вину за все горести на нашу страну. На этот раз ушлые британские журналисты разродились статьей на тему того, как решения российского правительства заставили страдать туристический сектор Турции. На странности в логике западных экспертов указал политолог Владимир Корнилов.
Статья в журнале The Economist повествует о том, что наша страна якобы намеренно ударила по одному из основных секторов турецкой экономики. Речь идет о временном приостановлении с 15 апреля воздушного сообщения между Россией и Турцией на фоне резкого обострения эпидемиологической обстановки в турецком государстве.
Автор материала справедливо отмечает, что наша страна является одним из основных "поставщиков" туристов на курорты данного государства. На этом справедливые замечания заканчиваются. Далее идет ничем не обоснованное заявление о том, что решение Москвы якобы было продиктовано антироссийским выпадом турецкого лидера Реджепа Эрдогана. Последний выступает с резкой критикой "аннексии" Крымского полуострова. Мол, именно поэтому Россия решила наказать Турцию и ограничила авиасообщение.
При этом британского журналиста не смущает, что его родина также ограничила полеты туристов на курорты Турции из-за COVID-19. На странную логику издания на своей странице в "Фейсбук" обратил внимание политолог Корнилов. Эксперт подивился, почему британец не написал о критике премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона со стороны Эрдогана. Ведь это тоже можно было назвать причиной для приостановки авиасообщения.

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