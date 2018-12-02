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Эксперт рассказал, зачем Порошенко обвинил Россию в планах захватить Бердянск и Мариуполь
02 декабря 2018, 15:09 • 163 • Украина
Заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова военный политолог Андрей Кошкин прокомментировал в беседе с RT заявление президента Украины Петра Порошенко о якобы намерении России захватить украинские Бердянск и Мариуполь.
Reuters
По словам эксперта, в преддверии очередной президентской гонки в стране рейтинг действующего украинского лидера «чрезвычайно низкий». В связи с этим, отмечает Кошкин, Порошенко решил изменить ситуацию, «используя давление и военную составляющую». Для этого было введено военное положение, уточнил политолог.
«Везде он рассказывает о неминуемом «нападении» России на Украину. Теперь надо дифференцировать это «нападение». Сейчас названы два объекта — Бердянск и Мариуполь. Естественно, эта идея будет теперь, наверное, смаковаться в ближайшее время. Так что тут Петра Порошенко «можно понять». Он запутался, находится в тупике, в отчаянии и пытается такими способами оправдать своё положение», — заключил эксперт.
Ранее Порошенко обвинил Россию в намерении захватить Бердянск и Мариуполь.
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