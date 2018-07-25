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Эксперт рассказал, почему Украину не принимают в НАТО

25 июля 2018, 18:09  •  99 • Украина
Политолог Александр Асафов в беседе с ФАН рассказал, почему Украину не принимают в НАТО.
 
© Francois Lenoir / Штаб-квартира НАТО в Брюсселе Reuters
 

«Безусловно, конфликт в Донбассе — это лишь повод. Но есть и истинные причины нежелания принимать Украину в альянс. Одна из них — позиция России по этому вопросу», — заявил эксперт.

По его словам, в настоящее время только Киев заинтересован во вступлении в НАТО, но пока альянс для Украины остаётся «заоблачной мечтой».

Ранее политолог Дмитрий Солонников в беседе с Nation News прокомментировал слова украинского президента Петра Порошенко о приоритетности Украины для США и НАТО.

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