Эксперт рассказал, почему Украину не принимают в НАТО

Политолог Александр Асафов в беседе с ФАН рассказал, почему Украину не принимают в НАТО.

«Безусловно, конфликт в Донбассе — это лишь повод. Но есть и истинные причины нежелания принимать Украину в альянс. Одна из них — позиция России по этому вопросу», — заявил эксперт.

По его словам, в настоящее время только Киев заинтересован во вступлении в НАТО, но пока альянс для Украины остаётся «заоблачной мечтой».

Ранее политолог Дмитрий Солонников в беседе с Nation News прокомментировал слова украинского президента Петра Порошенко о приоритетности Украины для США и НАТО.