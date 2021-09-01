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Эксперт рассказал о засекреченных докладах и жертве России

01 сентября 2021, 05:45  •  134 • Политика
В эфире программы "Шафран" на "Первом русском" эксперт Юрий Крупнов говорил о засекреченных докладах и надуманной проблеме перенаселения планеты, а также о жертве России, которую нужно переломить.
Если говорить о глобальных тенденциях в мире, куда опаснее ковида новая чума XXI века, касающаяся всех без исключения, в том числе России. И именно о ней ЦРУ говорит в своих докладах. Проблему в студии Царьграда ведущая "Первого русского" Анна Шафран обсудила с председателем Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития, членом научного совета при Совбезе России Юрием Крупновым.
Крупнов напомнил, что Россия стала жертвой на фоне падающей демографии. И проблема тут не только в демографической яме 90-х, плоды которой мы пожинаем, но и в общей политике. Многодетность не является престижным статусом, и это неправильно. Более того, создаётся привлекательный образ бездетной семьи и даже отсутствия семьи. И как раз с этим и нужно бороться.
Нам внушается, что норма - это европейский стандарт, что планирование семьи - это правильно, что люди должны развиваться и совершенствоваться и так далее. Это западная культурная и научная концепция.
Мода на такое планирование уходит корнями глубоко в ХХ век.
В 1974 году Генри Киссинджер, будучи советником по национальной безопасности США, подготовил доклад, который был назван "Меморандум 200 - исследование по национальной безопасности", в котором утверждалось, что растущее население в наименее развитых странах первого мира и странах третьего мира несёт угрозу национальным интересам Америки. При этом ресурсов в мире больше не становится, поэтому население надо сокращать. В 1975 году президент Джеральд Форд принял этот доклад в качестве официальной политики. Доклад оставался засекреченным вплоть до начала 1990-х годов, - напомнил Крупнов.
Полная версия дискуссии доступна в расшифровке программы Царьграда.

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