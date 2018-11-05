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Эксперт рассказал о возможных причинах срыва призывной кампании в Киеве

05 ноября 2018, 19:39  •  74 • Украина
Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с RT прокомментировал призывную кампанию в Киеве, находящуюся на грани срыва. Так, в настоящее время явка призывников на участки составляет только 8%.
 
РИА Новости
 

«Главная причина того, что призывники не хотят идти в вооружённые силы, — они понимают, что это пустая потеря времени. То есть там они не получат военную специальность и их не подготовят. В зоны военных действий их тоже не отправляют — туда едут те, кто служит по контракту. Молодые люди понимают, что за полтора года службы они ничего не получат, а когда вернутся из армии, у них даже не будет возможности карьерного роста», — считает Охрименко.

Эксперт также обратил внимание, что украинская армия сейчас представляет из себя «бесплатную рабочую силу».

«На сегодняшний момент большинство молодых людей думает о том, как уехать из страны на заработки. Это более целесообразно, чем терять полтора года. В 2014 и 2015 годах там и правда была некая эйфория, патриотический подъём. Сейчас это всё прекратилось. Призывники считают, что нет никакого смысла идти в армию, потому что сейчас это просто бесплатная рабочая сила», — сказал он.

Ранее военный комиссар Киевского городского военкомата Сергей Клявлин заявил, что более половины призывников в городе уклоняются от службы в армии.

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