Эксперт рассказал о возможных причинах срыва призывной кампании в Киеве

Президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко в беседе с RT прокомментировал призывную кампанию в Киеве, находящуюся на грани срыва. Так, в настоящее время явка призывников на участки составляет только 8%.

«Главная причина того, что призывники не хотят идти в вооружённые силы, — они понимают, что это пустая потеря времени. То есть там они не получат военную специальность и их не подготовят. В зоны военных действий их тоже не отправляют — туда едут те, кто служит по контракту. Молодые люди понимают, что за полтора года службы они ничего не получат, а когда вернутся из армии, у них даже не будет возможности карьерного роста», — считает Охрименко.

Эксперт также обратил внимание, что украинская армия сейчас представляет из себя «бесплатную рабочую силу».

«На сегодняшний момент большинство молодых людей думает о том, как уехать из страны на заработки. Это более целесообразно, чем терять полтора года. В 2014 и 2015 годах там и правда была некая эйфория, патриотический подъём. Сейчас это всё прекратилось. Призывники считают, что нет никакого смысла идти в армию, потому что сейчас это просто бесплатная рабочая сила», — сказал он.

Ранее военный комиссар Киевского городского военкомата Сергей Клявлин заявил, что более половины призывников в городе уклоняются от службы в армии.