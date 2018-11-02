Эксперт рассказал о возможных последствиях санкций России для Украины

Главный эксперт Агентства финансово-экономической аналитики «ФинЭк» Михаил Беляев в беседе с РИА Новости Крым рассказал о возможных последствиях санкций России для Украины.

По словам Беляева, в настоящее время экономика Украины переживает тяжёлые времена и пока нет никаких признаков того, что в ближайшем будущем это положение дел будет преодолено.

«Принятые правительством России меры, конечно же, болезненно скажутся на экономике Украины», — прогнозирует эксперт.

Как полагает Беляев, Киеву нужно проводить более трезвую и реалистичную политику и думать о реальном состоянии страны, её судьбе и перспективах как самого государства, так и населения.

Ранее политолог Леонид Крутаков в беседе с Nation News прокомментировал ответные санкции России против Украины.