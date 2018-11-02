|
Эксперт рассказал о возможных последствиях санкций России для Украины
02 ноября 2018, 00:45 • 50 • Украина
Главный эксперт Агентства финансово-экономической аналитики «ФинЭк» Михаил Беляев в беседе с РИА Новости Крым рассказал о возможных последствиях санкций России для Украины.
РИА Новости
По словам Беляева, в настоящее время экономика Украины переживает тяжёлые времена и пока нет никаких признаков того, что в ближайшем будущем это положение дел будет преодолено.
«Принятые правительством России меры, конечно же, болезненно скажутся на экономике Украины», — прогнозирует эксперт.
Как полагает Беляев, Киеву нужно проводить более трезвую и реалистичную политику и думать о реальном состоянии страны, её судьбе и перспективах как самого государства, так и населения.
Ранее политолог Леонид Крутаков в беседе с Nation News прокомментировал ответные санкции России против Украины.
Подпишитесь на нас
50
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
|
26 октября 2018, 03:09
|
01 ноября 2018, 11:39
|
30 октября 2018, 17:39
|
28 октября 2018, 23:24
|
27 октября 2018, 01:54
|
30 октября 2018, 04:39
|
26 октября 2018, 19:09