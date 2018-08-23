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Эксперт рассказал о причинах повышения цен на газ на Украине

23 августа 2018, 14:24  •  123 • Украина
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак в беседе с RT прокомментировал заявление депутата Верховной рады Вадима Рабиновича о том, что у Украины есть возможность не только не повышать, но и снижать цену на газ.
 
© Simon Belcher globallookpress.com
 

«Рабинович заявляет то, что обычно заявляют в ходе предвыборной гонки. Если абстрагироваться от предвыборной шумихи, то повышают цену на газ по требованию МВФ. А вот почему требует МВФ? Как я понимаю, нужно сделать цену на газ такой, чтобы зарубежным корпорациям было рентабельно работать на украинском рынке. По-моему, это единственная задача — сделать американский газ, поставляемый через Польшу, рентабельным на Украине», — выразил мнение Дудчак.

По его словам, на Украине есть возможность снизить цену на газ.

«Есть два пути снижения цены. Это обеспечение газом собственной добычи по себестоимости плюс рентабельность на уровне здравого смысла. А второе —  просто не надо было рвать отношения с Россией. Но именно экономическая целесообразность для иностранных корпораций была одним из факторов, чтобы ухудшить отношения между Россией и Украиной. Это тоже одна из целей — перевести Украину с поставок российского газа на зарубежный», — отметил он.

Ранее депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что украинские власти повышают цены на газ, так как «им надо, чтобы все вымерли».

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