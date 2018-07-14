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Эксперт рассказал о последствиях закупки Украиной 55 французских вертолётов

14 июля 2018, 22:09  •  125 • Украина
Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин в разговоре с RT прокомментировал сообщение о том, что правительство Украины и компания Airbus Helicopters подписали соглашение о поставке 55 вертолётов для Национальной полиции, службы по чрезвычайным ситуациям, приграничной службы и войск Национальной гвардии. Стоимость контракта составила €555 млн.
 
© Rick Madonik globallookpress.com
 

«Это дополнительный долг, который Украина берёт на своё обеспечение. И за него придётся в перспективе платить украинскому народу. Уже сегодня украинское государство должно МВФ огромные деньги. Сюда придётся ещё и эти €555 млн тоже добавить», — сказал он.

Литовкин также добавил, что усилить украинскую армию одними вертолётами не получится.

«ВСУ крайне истощены, украинская оборонная промышленность развалена. Она не в состоянии производить современную авиационную технику, такую как истребители, штурмовики… Французы в виде спонсорской помощи решили дать Украине вертолёты, но я не думаю, что это сильно усилит украинскую армию, тем более профессионально подготовленных специалистов для их обслуживания и эксплуатации тоже нет. Одни вертолёты проблему не решают. Нужно комплексное обеспечение авиационной техникой», — заключил эксперт.

Ранее стало известно, что Франция поставит Украине 55 вертолётов.

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