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Эксперт рассказал о последствиях возможного разрыва железнодорожного сообщения Украины и России

17 августа 2018, 18:39  •  70 • Украина
Политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в беседе с радио Sputnik рассказал о последствиях возможного разрыва железнодорожного сообщения Украины и России.
 
РИА Новости
 

«Сомнительно, что прекращение любого сообщения с РФ идёт на пользу Украине», — заявил он.

По его словам, маршрутами, которые хотят запретить, пользуются простые украинские граждане, и именно они пострадают в первую очередь.

«Будут затруднены поездки в Россию, зарабатывание там денег. Всё это скажется и на семейной экономике, и на экономике Украины в целом», — отметил Бредихин.

Как полагает эксперт, налицо только минусы, причём явные, наносящие ущерб украинской экономике и простым жителям.

Ранее президент Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с ФАН прокомментировал намерение Киева разорвать ж/д сообщение с Россией.

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