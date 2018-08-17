Эксперт рассказал о последствиях возможного разрыва железнодорожного сообщения Украины и России

Политолог, кандидат исторических наук, научный руководитель Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин в беседе с радио Sputnik рассказал о последствиях возможного разрыва железнодорожного сообщения Украины и России.

«Сомнительно, что прекращение любого сообщения с РФ идёт на пользу Украине», — заявил он.

По его словам, маршрутами, которые хотят запретить, пользуются простые украинские граждане, и именно они пострадают в первую очередь.

«Будут затруднены поездки в Россию, зарабатывание там денег. Всё это скажется и на семейной экономике, и на экономике Украины в целом», — отметил Бредихин.

Как полагает эксперт, налицо только минусы, причём явные, наносящие ущерб украинской экономике и простым жителям.

Ранее президент Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник в беседе с ФАН прокомментировал намерение Киева разорвать ж/д сообщение с Россией.