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Эксперт рассказал о направлениях сотрудничества России и США

27 января 2021, 08:35  •  48 • Политика
Политoлог Дмитрий Абзалов прoкомментировал прoдление Дoговора о сoкращении стрaтегических наступaтельных вoоружений (СНВ-3) и нaзвал ключевыe нaправления сoтрудничества Рoссии и США при нoвой амeриканской aдминистрации.
Пo его слoвам, oдним из вaжных нaправлений дeятельности прeзидента США Джo Бaйдена будeт разoружение, пeредает РЕН ТВ.
Эксперт добавил, что также не стоит забывать про ядерную сделку по Ирану, из которой США ранее вышли, однако теперь Байден намеревается вернуться.

«Москва является важным фактором сделки. Мы являемся партнерами, которые сохраняли всю систему, когда оттуда вышли американские коллеги, поэтому переговоры надо вести в том числе с Москвой. Также Парижское соглашение — напоминаю, Трамп весело и бодро покинул данное мероприятие, а Россия сохранилась. Более того, мы сохранялись и в предыдущих итерациях климатических соглашений», — добавил Абзалов.
Политолог напомнил, что саммит по вопросам климата запланирован на 22 апреля, и перед этим мероприятием необходимо понять «общие позиции».

«На фоне противостояния, которое мы видели, на фоне процессов в США можно сказать, что это важное решение. При Трампе отношения с Москвой серьезно осложнились. Санкционная составляющая, противостояние по линии «Северного потока – 2» — все эти процессы очень серьезно осложнили отношения и заморозили ряд направлений», — напомнил политолог, говоря о продлении СНВ-3.
26 января Россия и США обменялись нотами о достижении договоренности по продлению СНВ-3. В сообщении Кремля по итогам телефонных переговоров президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена отмечается, что оба президента выразили удовлетворение в связи с обменом нотами о продлении договора.
Комитет Госдумы по международным делам на заседании 27 января обсудит соглашение о продлении СНВ-3 на пять лет и предложит палате ратифицировать документ в этот же день.
Договор СНВ-3 между Россией и США был подписан 5 февраля 2011 года, и его срок истекает 5 февраля. Соглашение предусматривает сокращение его сторонами их ядерных потенциалов. Москва неоднократно призывала Вашингтон продлить действие договора, однако США выдвигали ряд неприемлемых для России условий.

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