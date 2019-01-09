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Эксперт рассказал о "лаосских" Т-34, вернувшихся в Россию

09 января 2019, 15:24  •  279 • В России

В Министерстве обороны России сообщили, что коллеги из Лаоса в рамках военно-технического сотрудничества передали оборонному ведомству России 30 танков Т-34 в идеальном состоянии. Технику уже доставили по морю в порт Владивостока. Оттуда железной дорогой танки отправятся в подмосковную Кубинку. В сообщении "Красной Звезды" говорится, что хорошо сохранившиеся танки используют для пополнения музейных экспозиций, военных парадов и съемок фильмов.

Как выяснила "КП", модификации советского танка Т-34-85 могли попасть в Лаос только после Вьетнамской войны. А произвели их в Чехословакии или Польше, где танки производились по лицензии СССР в 1952-1958 годы. Кстати, сам Т-34-85 нельзя назвать "старичком". Он снят с вооружения Вооруженных Сил России только в 1993 году.

Вот как "Комсомолке" прокомментировал эту новость член Российского Военно-исторического общества, коллекционер и эксперт Дмитрий Бушмаков:

- Т-34 это лучший танк всех времен и народов, именно его концепция в конце войны стала основой германского танкостроения в конце Великой Отечественной войны. Именно с него гитлеровцы копировали свою "Пантеру" и "Королевский тигр". Они внебрачные дети нашего Т-34. Но та техника, что сейчас движется из Лаоса в Подмосковье, к сражениям 1941-1945 годов имеет опосредованное отношение. Такие Т-34 с пушкой 85 миллиметров (образца 1944 года) стали поступать в войска... в лучшем случае в 1945 году. Даже на берлинском мемориале "Героям освободителям" стоит два танка Т-34 с ранними башнями, с 76-миллиметровыми короткими пушками, которые использовались в войсках с 1940 года. Решение использовать "лаосские" Т-34 с 85-миллиметровыми пушками для исторических парадов - решение идеальное, так как они хорошо сохранились. Но вот для кино - с оговоркой: такие танки можно использовать в фильмах, которые рассказывают об освобождении Польши и Берлина или о послевоенном времени. Т-34-85 из Лаоса ни с чем не перепутаешь: броня усилена, колесная база модернизированная от Т-54, который был принят в 1946 году, больше башня и калибр орудия, которое еще и намного длиннее. Если бы у нас в 1941 году были Т-34 с 85-миллиметровыми орудиями, наши дедушки взяли бы Берлин в 1942 году.

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