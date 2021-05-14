Эксперт рассказал о добром шаге России к США в вопросе посольства

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com

Заморозка запрета на наем на работу в миссию граждан РФ может иметь отношение к будущему саммиту лидеров обеих стран

Решение Москвы отложить запрет на наем на работу россиян в посольство США может быть связано с созданием благоприятных условий для планируемой встречи президентов РФ и Соединенных Штатов Владимира Путина и Джо Байдена. Такую точку зрения высказал профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, политолог Станислав Ткаченко в комментарии "Взгляду".

Напомним, ранее в пятницу, 14 мая, американская дипмиссия на своем сайте сообщила, что российские власти их уведомили о намерении отложить запрет на наем граждан РФ в посольство США в Москве.

По словам эксперта, такой шаг нашего правительства никак нельзя отнести к разряду "мягкотелости" по отношению к Вашингтону. Это всего лишь добрые намерения, поскольку с американцами поссориться "мы всегда успеем", заметил он.

"Видимо, сейчас наше руководство не готово идти по линии обострения конфликта. Скорее, этот шаг направлен на создание благоприятных условий к переговорам Владимира Путина с Джозефом Байденом, которые, вероятно, состоятся в июне", – полагает профессор.

Отметим, что вышеуказанного послабления со стороны Москвы, американская дипмиссия на месяц продлила оказание ряда постоянных консульских услуг для граждан США, которые проживают в РФ, включая перевыпуск паспортов, выдачу свидетельств о рождении, передает РИА "Новости".

Дипломатическая война Москвы и Вашингтона получила развитие с новой силой после того, как 15 апреля Байден ввел очередную порцию санкций в отношении России.

Наш МИД отреагировал почти мгновенно, объявив 19 апреля об ответных рестрикциях в адрес Штатов. В том числе Москва выдворила 10 американских дипломатов, заявила о прекращении найма россиян и граждан третьих государств в посольство или генконсульства США. Также штатовским дипломатам запрещены поездки за пределы мест их базирования.

В результате такого шага, 30 апреля представители американского посольство в Москве сообщили о сокращении штата миссии в российской столице на 75%, что отразилось на эффективности ее работы.

