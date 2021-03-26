Эксперт рассказал о большом блефе Зеленского по Донбассу, который закончился ничем

У Киева нет никакого плана Б в вопросе Донбасса. Если бы он был, его бы давно озвучили. Об этом рассказал замдиректора Украинского института политики Кирилл МолчановГлава Офиса президента Украины Андрей Ермак ранее заявил о подготовленном Киевом плане урегулирования в Донбассе, однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва не получала таких предложений от Киева.Эксперт напомнил, что после нормандской встречи в Париже Владимир Зеленский заявлял, что в случае отсутствия урегулирования в течение года он применит план Б, но уже прошло несколько месяцев, и ни о каких планах мы не слышали.«Всё это один большой блеф, и единственное, на что рассчитывают в Киеве, — это телефонный звонок, а в идеале — встреча с новым президентом Байденом. И Зеленский его попытается склонить поучаствовать в новом переговорном формате по Донбассу или в «Крымской платформе», чтобы Байден отстаивал украинские интересы. Вся ставка делается на животворящий разговор Зеленского и Байдена», — указал Молчанов.Политолог добавил, что Киев и дальше будет продолжать нынешнюю политику ни войны, ни мира в надежде на то, что внешняя конъюнктура изменится, и если не Штаты, то Франция и Германия будут более склонны к пересмотру «нормандского формата» и Минских соглашений.