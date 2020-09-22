Эксперт рассказал, когда решится судьба "Северного потока — 2"

США пытаются воспользоваться замешательством в странах Западной Европы в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального и переманить на сторону противников газопровода "Северный поток — 2" те страны, которые выступали за проект и рассматривали его чисто с экономической точки зрения, судьба "Северного потока — 2" решится в ближайший месяц, считает доцент кафедры политологии и социологии политических процессов социологического факультета МГУ, эксперт Российского совета по международным делам Павел Каневский.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Соединенные Штаты создают коалицию, чтобы помешать завершению строительства "Северного потока — 2", и надеются, что газопровод не будет достроен.

"США сейчас пытаются воспользоваться моментом замешательства в странах Западной Европы, странах-партнерах "Северного потока", вызванного, в первую очередь, ситуацией с Навальным. Для Европы эта ситуация - некий маркер. Сейчас будет многое зависеть от того, насколько Россия готова к открытому сотрудничеству по этому делу", - сказал эксперт РИА Новости.

Каневский напомнил, что долгое время позиция США сводилась к тому, что "Северный поток — 2" - это опасный проект, который несет угрозу европейской безопасности.

"И долгое время Германия и страны-партнеры смотрели с долей критики на эту позицию США. Сегодня американцы попытаются не только опереться на те страны, которые выступали против проекта, но и включить те, которые выступали за него",- сказал политолог.

"Сейчас наступила такая точка бифуркации: в ближайшие недели, максимум месяц, будет решаться судьба "Северного потока — 2". Коалиция, которая выступала за "Северный поток — 2" - страны Западной Европы и бизнес-сообщества, которые поддерживали его, сейчас для них будет определяющий момент. Сложно сказать, какие шансы, но "Северный поток— 2" поставлен под угрозу", - отметил аналитик.

По словам эксперта, коалиция стран-противников "Северного потока — 2" уже существует, но еще не оформлена.

"В нее входят, помимо США, преимущественно страны Центральной и Восточной Европы, которые видят в газопроводе "Северный поток — 2" геополитическое оружие. В то время как бизнес-партнеры России на Западной Европе, рассматривают его как экономический проект", - указал Каневский,

Говоря о заявлении Помпео о формальном создании такой коалиции, Каневский отметил, что в нее однозначно войдут страны Прибалтики, Польша, через которую планируются поставки сжиженного природного газа, поставляемого из США.

"Дания - колеблющийся игрок, сегодня там критические голоса в адрес "Северного потока — 2" в связи с событиями вокруг Навального раздаются оттуда, откуда они раньше не раздавались. Мы уже слышим нотки сомнения и от высших государственных лиц и политиков в той же Германии", - обратил внимание Каневский.

На его взгляд, многое в судьбе проекта будет зависеть именно от позиции Германии.

"Технически у стран Запада есть возможности приостановить это проект, но это уже будет политическое решение. Все больше "Северный поток — 2" приобретает политический окрас", - заключил аналитик.

"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.