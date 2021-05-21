Эксперт рассказал, какое оружие поможет выиграть России в морской битве с НАТО

Военный эксперт Константин Сивков сообщил, что гиперзвуковая ракета "Циркон" поможет Северному флоту победить потенциального противника.

Военный эксперт Константин Сивков считает, что у Северного флота не хватит ресурсов, чтобы выйти из военного конфликта с НАТО победителем, если таковой произойдёт.

Но ситуацию изменит новая гиперзвуковая ракета "Циркон", чьи испытания закончатся в июне этого года.

Эксперт отметил, что в потенциальном сражении с авианосцами ВМС США и британцев Северному флоту едва ли хватит ресурсов: русские корабли смогут уничтожить максимум один корабль противника и не более трёх субмарин.

"Циркон" же увеличит способности Северного флота: он сможет уничтожить в три раза больше авианосцев Североатлантического альянса и выйти победителем в морском сражении.