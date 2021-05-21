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Эксперт рассказал, какое оружие поможет выиграть России в морской битве с НАТО
21 мая 2021, 11:35 • 43 • Политика
Военный эксперт Константин Сивков сообщил, что гиперзвуковая ракета "Циркон" поможет Северному флоту победить потенциального противника.
Военный эксперт Константин Сивков считает, что у Северного флота не хватит ресурсов, чтобы выйти из военного конфликта с НАТО победителем, если таковой произойдёт.
Но ситуацию изменит новая гиперзвуковая ракета "Циркон", чьи испытания закончатся в июне этого года.
Эксперт отметил, что в потенциальном сражении с авианосцами ВМС США и британцев Северному флоту едва ли хватит ресурсов: русские корабли смогут уничтожить максимум один корабль противника и не более трёх субмарин.
"Циркон" же увеличит способности Северного флота: он сможет уничтожить в три раза больше авианосцев Североатлантического альянса и выйти победителем в морском сражении.
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