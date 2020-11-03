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Эксперт рассказал, как Зеленский оказался «зажатым в тиски»
03 ноября 2020, 08:50 • 168 • Украина
У президента Украины Владимира Зеленского наступает самый серьезный кризис за всю историю его правления. Об этом в комментарии ФАН заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
«Российские марионетки»
За скандальным решением Конституционного суда и другими атаками на антикоррупционную реформу на Украине ответственны украинские олигархи и российские марионетки, заявил Владимир Зеленский.
Кроме того, он обратил внимание, что в стране с помощью демократических институтов проводят атаки, которые подрывают верховенство прав и приводят к регрессу борьбы с коррупцией в стране.
«Деваться ему просто некуда»
Как отметил Дмитрий Родионов, на сегодняшний день у Владимира Зеленского наступает самый серьезный кризис за всю историю его правления. Практически ни одно из обещаний не выполнено, это привело не только к критическому падению его рейтинга, но и к разгромному поражению его партии на состоявшихся региональных выборах, что предвещает такой же результат на грядущих общеукраинских.
По его словам, демарш Конституционного суда демонстрирует, что не только Зеленский не контролирует ситуацию в стране, но и то, что на Украине вообще отсутствует государство как таковое. В стране, где переплелись интересы большого количества людей, кланов и государств, Зеленский даже не модератор, а вообще никто.
По мнению эксперта, это очень недальновидная тактика, которая аукнется на национальных выборах, возможно, еще сильнее, чем на региональных. Впрочем, у Зеленского нет никакой свободы действий, ибо он оказывается зажатым в тиски.
Ранее председатель Конституционного суда Украины Александр Тупицкий заявил, что законопроект Зеленского о лишении судей КС их полномочий имеет все признаки государственного переворота.
Автор: Максим Вручный
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