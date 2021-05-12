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Эксперт рассказал, как русофобия превратила Прибалтику в экономического "паразита"
12 мая 2021, 18:35 • 93 • Политика
Русофобская политика, которую Прибалтика проводит последние 30 лет, превратила Эстонию, Латвию и Литву в экономических паразитов, которые живут за счёт ЕС, считает эксперт.
Такое мнение высказал президент Евразийского института молодёжных инициатив Юрий Самонкин. По его словам, в 1980-е годы республики Прибалтики были хорошо развиты с промышленной точки зрения. К моменту обретения независимости у них была отлаженная инфраструктура, оборудованные порты, хорошие дороги и развитая энергетика.
И за 30 лет самостоятельного существования прибалты всё это утратили. Сегодня Эстония, Латвия и Литва практически ничего не производят и только потребляют. Членство в "европейской семье" превратило эти страны в дотационные регионы, которые живут только за счёт кредитов и брюссельских подачек, пишет Nation News.
Напомним, что страны Прибалтики являются одними из самых яростных критиков России наряду с Польшей, Украиной и Великобританией. Они не только постоянно говорят о необходимости сдерживать Россию, но и пытаются искоренить русский язык, на котором говорит огромная часть населения.
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