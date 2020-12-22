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Эксперт рассказал, как РФ может ответить на попытку Киева арестовать российские суда
22 декабря 2020, 20:05 • 262 • Украина
Отмахиваться от деятельности Киева по вопросу Крыма не стоит, российские меры должны быть своевременные, адекватные и жесткие. Об этом в комментарии ФАН заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
Украинский арест
Украинские суды по ходатайству так называемой прокуратуры «Автономной Республики Крым и города Севастополя», входящей в структуру Генпрокуратуры Украины, заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма. Сообщается, что эти корабли «нарушили порядок въезда на полуостров и выезда оттуда». Кроме того, ведомство намерено обратиться в украинское бюро Интерпола для объявления их в розыск. Также будут направлены запросы властям других стран для ареста судов. Кому конкретно они принадлежат и под какими флагами ходят, не говорится.
Как заявляет украинская прокуратура, заход судов под иностранным флагом в закрытые морские порты в Крыму квалифицируется как действия, которые якобы подрывают суверенитет Украины, они влекут за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов.
Российский ответ
Как отметил Дмитрий Родионов, Украина продолжает делать то, что делала всегда. Ранее она «арестовала» 44, а до этого еще 65 российских самолетов за полеты в Крым.
По мнению политолога, арестовать российские (а других в Крыму пока нет) самолеты Украина не может, потому что они в ее аэропортах не садятся, а требовать от Запада, чтобы он арестовывал самолеты РФ у себя, глупо.
Что же касается иностранных судов, то, по мнению эксперта, большинство из них заходят в Крым под флагами стран третьего мира. Поэтому их могут хватать вообще где угодно, и официально за них никто даже вступаться не будет, чтобы не попасть под серьезные санкции.
В марте 2014 года полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. При этом российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.
Автор: Максим Вручный
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