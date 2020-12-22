Эксперт рассказал, как РФ может ответить на попытку Киева арестовать российские суда

Отмахиваться от деятельности Киева по вопросу Крыма не стоит, российские меры должны быть своевременные, адекватные и жесткие. Об этом в комментарии ФАН заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

Украинский арест

Украинские суды по ходатайству так называемой прокуратуры «Автономной Республики Крым и города Севастополя», входящей в структуру Генпрокуратуры Украины, заочно арестовали 32 судна из-за заходов в порты Крыма. Сообщается, что эти корабли «нарушили порядок въезда на полуостров и выезда оттуда». Кроме того, ведомство намерено обратиться в украинское бюро Интерпола для объявления их в розыск. Также будут направлены запросы властям других стран для ареста судов. Кому конкретно они принадлежат и под какими флагами ходят, не говорится.

Как заявляет украинская прокуратура, заход судов под иностранным флагом в закрытые морские порты в Крыму квалифицируется как действия, которые якобы подрывают суверенитет Украины, они влекут за собой уголовную ответственность судовладельцев, операторов и капитанов судов.

Российский ответ

Как отметил Дмитрий Родионов, Украина продолжает делать то, что делала всегда. Ранее она «арестовала» 44, а до этого еще 65 российских самолетов за полеты в Крым.

«Для чего? Ну, во-первых, им надо для внутренней аудитории имитировать бурную деятельность фейковых «органов власти АРК», на которые идут деньги налогоплательщиков. Благодаря этой деятельности в том числе увеличиваются суммы в квитанциях за ЖКХ. Во-вторых, это работа и на внешнюю аудиторию, ведь если они не будут показывать, как из кожи вон лезут, чтобы «вернуть» Крым, им просто перестанут давать деньги и поддерживать на всех международных площадках: мол, если Украина смирилась с потерей Крыма, то чего нам, европейцам и американцам, дергаться?» — пояснил эксперт.

По мнению политолога, арестовать российские (а других в Крыму пока нет) самолеты Украина не может, потому что они в ее аэропортах не садятся, а требовать от Запада, чтобы он арестовывал самолеты РФ у себя, глупо.

«С такой затеей их пошлют подальше, ибо это будет перебор. А вот суда арестовать могут. Причем те, что имели неосторожность зайти в украинские территориальные воды («Норд», Neyma) или пройти рядом, они уже не раз арестовывали. Они могут и Запад подговорить — там прецеденты были. Вспомним случаи с арестами по запросу швейцарской НОГА. Власти Украины для евросудов, конечно, менее авторитетны, но они не раз демонстративно им подыгрывали в разбирательствах с Россией, так что надеяться на европейское правосудие наивно», — добавил собеседник ФАН.

Что же касается иностранных судов, то, по мнению эксперта, большинство из них заходят в Крым под флагами стран третьего мира. Поэтому их могут хватать вообще где угодно, и официально за них никто даже вступаться не будет, чтобы не попасть под серьезные санкции.

«Конечно, Крым вернуть это им не поможет, но попортить кровь России — запросто. И заодно отпугнуть компании, чьи суда заходят в республику. Так что отмахиваться от деятельности «прокуратуры АРК» не стоит, меры должны быть своевременные, адекватные и жесткие. За арест одного нашего судна должен последовать арест нескольких украинских. В Киеве должны понять, что борьба с Россией — вещь не просто затратная, а разорительная», — заключил Родионов.

В марте 2014 года полуостров Крым воссоединился с Россией после проведенного в регионе референдума. Свыше 96% крымских избирателей и более 95% жителей Севастополя высказались за возвращение в состав России. Киев все еще считает Крым своей территорией и не оставляет надежды вернуть полуостров под свой контроль. При этом российский лидер Владимир Путин однозначно высказался по этому поводу. Он подчеркнул, что вопрос принадлежности Крыма закрыт окончательно.