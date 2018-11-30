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Эксперт рассказал, как мы можем ответить на украинский запрет въезда для мужчин из России

30 ноября 2018, 16:09  •  147 • В России

- Нужно ли и России ввести аналогичный запрет?

- Не надо отвечать так, как хочет Порошенко. Его план очень простой. Ухудшить отношения не только между государствами — они и так уже сложные, но и между народами. Несмотря на то, что он 4 года проводил политику ненависти к стране-соседу, она не достигла результата. Люди ездят на заработки на восток — 3, 5 миллиона. Убегают от призыва — в том числе и в Россию! Причем из самых патриотических областей — Тернопольской, Львовской. Рвут сюда — аж пятки блестят. Украина заявляет о еще более жестких мерах.

- Глава МИДа Климкин уже заявил о возможности ввода визового режима.

- Да, и об отмене 48 договоров с РФ. А договора эти могут касаться, в том числе, и пенсионного обеспечения — то есть они коснутся сотен тысяч граждан. И премьер Гройсман сошел с ума. Проявил инициативы — что надо арестовывать корабли Российской Федерации. А депутат Рады Ляшко заявил, и его поддержали одесские националисты, что надо брать заложников.

- Зеркально России реагировать нельзя?

- Надо продумать шаги, которые будут направлены на то, чтобы украинцы поняли: враг не в Москве, а в Киеве. Порошенко враг! И для этого есть основания. Главное — не наделать глупостей. Например. Большинство украинцев не видят оснований для ввода военного положения. Все знают — это для отмены президентских выборов. Вот сейчас идут обыски в доме у настоятеля Киево-Печерской Лавры Павла — все в том же русле..

Порошенко все будет делать для того, чтобы это военное положение продолжить. То есть в ближайшее время организовать какую-то новую крупную провокацию.

- По провокации у Керчи Киев, похоже, получил международную поддержку.

- Похоже. МВФ (а это американцы) дал сигнал, что военное положение не препятствует финансированию Украины — а для Киева это очень важно. Европейцы заняли мягкую позицию. В общем, дали сигнал: провоцируйте и дальше!

- То есть России лучше всего сейчас вообще сделать вид, что она не реагирует?

- Если в Киеве хотят, чтобы была объявлена война против народа — а они же этого хотят, - то это сразу затронет интересы 3 с половиной миллионов человек. И сложно будет объяснить это сразу. Я бы принял санкции политического характера.

- Какие именно?

- Я бы сегодня ввел санкции против тех украинских депутатов, которые проголосовали за военное положение. Ну, если украинский народ это не поддерживает? И ведь в Раде такие интересные ребята: они хотят в Крым приехать - и едут, у них же там имущества много до сих пор. Многие областные и городские советы принимали решения, что Россия — страна-агрессор. Ну, если это страна агрессор — чего ж тогда вы, депутаты, в Крым приезжаете? Ну не надо ехать с страну- агрессор! А если введут им запрет на въезд — люди увидят, что есть позиция государства.

- Запрет для россиян — логическое продолжение введения военного положения?

- Когда объявили положение в 10 областях, Киев фактически подтвредил, что есть граждане двух сортов. Первый сорт — Львов, более устойчивый. А Харьков не так устойчив — он второй сорт. И харьковские депутаты говорят: ребята, мы не поняли, на нас будут все конституционные ограничения испытывать, а Львов в это время будет свадьбы гулять и водку пить?

И еще у меня возникает вопрос, если Порошенко ввел санкции против российских мужчин от 16 до 60, он что, со своими сватами, которые в Питере живут, встречаться не хочет?

- Может, на нейтральной территории?

- Возможно. Но это безумие. Закончится это плачевно. Трагически. Тут главное глупостей не наделать и не пойти по предложенному Порошенко сценарию. А он предлагает читать Старый Завет: око за око, зуб за зуб. Мы вам - санкции, потом вы нам — санкции.

Но если мы будем отвечать точечно, то покажем весь их идиотизм.

- Ну и как же реагировать России, по-вашему?

- Я бы сделал наоборот. Заявил, что те украинцы, которые здесь работают, по хорошему относятся к стране — им упростить пребывание в России. То есть сказать: мы рады вас видеть! И не только 90 дней!

Реакция получится такая: вы со злом, а мы с добром. От этого только выиграем. И украинский народ увидит — а кто же сумасшедшие? И будут в Украине это обсуждать — это будет минус и плюс.

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