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Эксперт рассказал, как из-за «Спутника V» Украина оказалась в сложном положении
16 марта 2021, 08:40 • 193 • Украина
Повторится ситуация с газом, когда Украина будет закупать российскую вакцину, произведенную на фармацевтических предприятиях в странах ЕС, но по цене значительно выше, если бы это были прямые поставки из России. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.
Поставки в ЕС
Четыре страны Европейского союза рассматривают возможность начать переговоры с производителями российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил дипломатический источник в ЕС агентству Reuters.
Напомним, что Венгрия и Словакия уже купили российский препарат, Чехия выразила в нем заинтересованность, Италия изучает способы запустить производство на своем крупнейшем биореакторе ReiThera под Римом.
Европа признала «Спутник V»
Как отметил Александр Разуваев, на сегодняшний день «Спутник V» зарегистрировали в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек. Евросоюз и Запад в целом делал все, чтобы создать из России образ отсталой страны, которая способна только качать нефть. Однако реальность оказалась другой. Жить и не болеть хочется всем, поэтому Европа была вынуждена признать успехи России в борьбе с COVID-19.
По его мнению, в самом сложном положении оказалась Украина, которая рассчитывала на западноевропейские вакцины и запретила «Спутник V». Скорее всего, повторится ситуация с газом, когда Украина будет закупать российскую вакцину, произведенную на фармацевтических предприятиях в странах ЕС, но по цене значительно выше, если бы это были прямые поставки из России.
The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». Они подтвердили его высокую эффективность — у 91,6% испытавших вакцину добровольцев появились антитела.
Ранее ФАН разобрался, чем различаются три российские вакцины и почему усилия отечественных ученых, как кажется на первый взгляд, направлены в разные стороны, вместо того, чтобы концентрироваться на одной перспективной вакцине.
Автор: Максим Вручный
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