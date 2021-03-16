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Эксперт рассказал, как из-за «Спутника V» Украина оказалась в сложном положении

16 марта 2021, 08:40  •  193 • Украина
Повторится ситуация с газом, когда Украина будет закупать российскую вакцину, произведенную на фармацевтических предприятиях в странах ЕС, но по цене значительно выше, если бы это были прямые поставки из России. Об этом в комментарии ФАН рассказал руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев.

Поставки в ЕС

Четыре страны Европейского союза рассматривают возможность начать переговоры с производителями российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщил дипломатический источник в ЕС агентству Reuters.
Напомним, что Венгрия и Словакия уже купили российский препарат, Чехия выразила в нем заинтересованность, Италия изучает способы запустить производство на своем крупнейшем биореакторе ReiThera под Римом.

Европа признала «Спутник V»

Как отметил Александр Разуваев, на сегодняшний день «Спутник V» зарегистрировали в 50 странах с общим населением свыше 1,3 млрд человек. Евросоюз и Запад в целом делал все, чтобы создать из России образ отсталой страны, которая способна только качать нефть. Однако реальность оказалась другой. Жить и не болеть хочется всем, поэтому Европа была вынуждена признать успехи России в борьбе с COVID-19.
«Точную сумму экспортной выручки от продажи вакцины спрогнозировать сложно. Однако грубая оценка дает 30–40 млрд долларов или 2–3% российского ВВП, что сопоставимо с годовым объемом продаж «Газпрома» на европейском рынке. Медицинский туризм может стать важным фактором российского торгового баланса и укрепления рубля. Напомним, экспортная цена «Спутник V» составляет 25 долларов, что делает вакцину очень конкурентной на мировом, в том числе европейском рынке», — пояснил Александр Разуваев.
По его мнению, в самом сложном положении оказалась Украина, которая рассчитывала на западноевропейские вакцины и запретила «Спутник V». Скорее всего, повторится ситуация с газом, когда Украина будет закупать российскую вакцину, произведенную на фармацевтических предприятиях в странах ЕС, но по цене значительно выше, если бы это были прямые поставки из России. 
«Евросоюз неоднороден, и ситуация со «Спутником V» — это отличный шанс разрушить антироссийскую блокаду. В приоритете по экспортным поставкам для России находятся страны ЕАЭС и Азербайджан. Естественно, Россия может отказать в поставках странам, проводящим жесткую антироссийскую линию, например, Польша, Чехия, Болгария и другие», — заключил Александр Разуваев.
The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V». Они подтвердили его высокую эффективность — у 91,6% испытавших вакцину добровольцев появились антитела.
Ранее ФАН разобрался, чем различаются три российские вакцины и почему усилия отечественных ученых, как кажется на первый взгляд, направлены в разные стороны, вместо того, чтобы концентрироваться на одной перспективной вакцине.
Автор: Максим Вручный

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