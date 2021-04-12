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Эксперт рассказал ФАН, что может находиться в военных грузах США для ВСУ
12 апреля 2021, 21:35 • 51 • Украина
Военные грузы США для ВСУ вряд ли содержат нечто, что может сильно удивить армии ДНР и ЛНР. Об этом в интервью ФАН заявил член экспертного совета Общероссийской общественной организации «Офицеры России» Александр Перенджиев.
Ранее стало известно, что за последние сутки в Киев прибыли как минимум два военно-транспортных самолета ВВС США C-130J Hercules. Об этом свидетельствуют данные авианаблюдателей, которые сумели отследить их маршрут по сигналам бортовых транспондеров. Это — не первые такие поставки: США явно наладили воздушный мост на Украину с целью снабжения военной техникой ее армии.
По словам военного политолога, Вашингтон всегда использовал подобного рода конфликты для занятий бизнесом: вместо того чтобы отправить бесполезную для собственной армии технику на металлолом, они сплавляют ее Киеву взамен каких-либо преференций с его стороны.
Собеседник ФАН считает, что американские «Геркулесы» поставляют в Киев противотанковые средства, запчасти к уже имеющейся на Украине американской технике, стрелковое оружие и патроны к нему.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров заявил о недопустимости подпитки милитаристских настроений киевских властей со стороны третьих стран, включая Турцию.
Автор: Игнат Старцев
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