Эксперт раскрыла значение позы Путина на конференции

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com

Глава страны держался весьма открыто

Сегодня, 23 декабря, состоялась традиционная ежегодная пресс-конференция российского лидера Владимира Путина. Глава страны ответил на огромное количество вопросов от журналистов и озвучил свою позицию по многим насущным темам. Опытный специалист по деловому этикету Светлана Грохотова обратила внимание на позу и мимику главнокомандующего.



Эксперт отметила, что на этом важном для всей страны мероприятии Владимир Владимирович вел себя открыто и сдержанно. Особое внимание специалист обратила на руки главнокомандующего. Как это часто бывает, одна рука была скрыта под столом, а вторая помогала президенту излагать свои мысли.

"У Путина жесты очень умеренные. Без экспрессии", – отмечает профильный эксперт в беседе с корреспондентами издания "ПолитЭксперт".

Грохотова заметила, что на сегодняшнем мероприятии поза главы государства была скрыта за столом. Таким образом, люди могли наблюдать только за его рукой и мимикой. По мнению специалиста, активная жестикуляция одной рукой помогает Владимиру Владимировичу озвучивать свои мысли.

Что касается предметов на столе президента, тут нет никакого символизма. Владимир Владимирович использует исключительно те вещи, которые нужны ему для работы, заключила специалист.

К слову, недавно стало известно, что журналисты рассекретили любовную линию на пресс-конференции президента страны.