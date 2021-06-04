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Эксперт раскрыла, зачем Украине на переговоры по "Северному потоку - 2": "Некий спектакль"

04 июня 2021, 06:30  •  181 • Политика
США и Германия проводят переговоры, касающиеся русского трубопровода "Северный поток - 2". Украина попросила принять в них участие. "Некий спектакль", - оценила ситуацию замдиректора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева и раскрыла, зачем эти переговоры нужны Киеву.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник заявил о том, что "Северный поток - 2" бьёт его страну "в самое сердце". Причём не только экономически, но и с позиции безопасности. Именно поэтому Киев просит дать ему место за столом переговоров между Соединёнными Штатами и Германией по поводу "этого опасного проекта".
Наталья Макеева подчеркнула, что Украина снова вмешивается в дела, которые её совершенно не касаются. На эти переговоры Киев не звали. Более того, ситуация развивается на приличном расстоянии от украинских границ.
Эксперт назвала театром абсурда саму ситуацию, что США и Германия будут слушать Украину на переговорах по "Северному потоку - 2".
"Однако Украина в данном случае является неким глашатаем воли Вашингтона и пытается разыграть некий спектакль. Украинские элиты занимаются тем, что им, собственно говоря, и поручено", - произнесла специалист в эфире радио Sputnik.
Она добавила, что Киеву поручено как раз попытаться создать России максимальное количество проблем.

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