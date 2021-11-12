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Эксперт раскрыла тайный смысл подарка Шойгу французской коллеге

12 ноября 2021, 22:05  •  248 • Политика
Сергей Шойгу. Фото: MOD Russia / via Globallookpress.com / www.globallookpress.com
Несмотря на весь официоз, наш министр не забыл проявить галантность
Сегодня, 12 ноября, глава Минобороны Сергей Шойгу вместе с начальником МИД Сергеем Лавровым побеседовали со своими французскими коллегами. На эту встречу Сергей Кужугетович пришел не с пустыми руками, он подарил своей парижской визави, руководительнице Министерства вооруженных сил Франции Флоранс Парли роскошный букет цветов. Опытный флорист Людмила Софронова расшифровала, что значит такой презент.
Фотографию пышного букета на своей странице в телеграм-канале опубликовала сотрудница главного внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. На снимке видно, как Парли поднимается по лестнице, держа в руках букет красивых роз.
Стоит отметить, что Сергей Кужугетович решил не ограничиваться одним цветом: его презент состоит из белых, красных и розовых бутонов. По словам флориста Софроновой, каждый цвет имеет свое особое значение.
В первую очередь, эксперт по цветам заметила, что такой классический букет круглой формы полностью соответствует официальному статусу встречи. При этом каждый оттенок роз передает то, что хотел сказать даритель. Красные цветы демонстрируют восторг и уважение к получателю презента. Белые настраивают стороны на создание долгого и прочного союза. В свою очередь, розовые цветы символизируют любезность и элегантность.
Таким образом, своим подарком Шойгу смог продемонстрировать лояльность российской стороны к французским коллегам и предложить им долгое и конструктивное сотрудничество.
К слову, на этой встрече наши министры обсудили с парижскими коллегами ситуацию на границе между Белоруссией и Польшей.

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