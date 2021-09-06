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Эксперт раскрыл цель Лукашенко после жесткого приговора оппозиционерам
06 сентября 2021, 19:35 • 213 • Политика
Лидер Белоруссии намерен шантажировать Запад и требовать политических преференций
Жесткий приговор лидерам оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку свидетельствует о том, что президент Белоруссии Александр Лукашенко намерен торговаться с западными странами – в обмен на свободу активистов те должны признать его легитимность в качестве главы государства и снять ряд санкций. Такую точку зрения высказал белорусский политолог Дмитрий Болкунец, комментируя "Ленте.ру" сегодняшнее решение Минского областного суда.
По его словам, большие сроки Колесниковой и Знаку являются "высокими ставками", которые бацька поднимает в игре со своими зарубежными оппонентами.
"Он рассчитывает на снисходительное отношение западных стран и продажу политических заключенных в обмен на снятие санкций и признание себя в качестве президента. Но Лукашенко на Западе больше не существует как человека, с которым можно о чем-то договариваться", – считает эксперт.
По его мнению, данный приговор показывает, что Александр Григорьевич намерен мстить своим политическим критикам, которые "растоптали и уничтожили" его "историческую миссию".
Политолог назвал Лукашенко уходящим в историю "тираном и диктатором", который больше уже не сможет восстановить свою репутацию.
Ранее в понедельник, 6 сентября, члены президиума Координационного совета белорусской оппозиции Колесникова и Знак были приговорены судом к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно.
Активистов обвиняли по целому ряду статей – "Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной власти", "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности", "Создание экстремистского формирования либо участие в нем". Защита будет оспаривать вынесенный судом вердикт.
На Западе уже отреагировали на столь суровое решение. Так, глава МИД Великобритании Доминик Рааб назвал его атакой белорусских властей на защитников свободы и демократии. Министр в своем "Твиттере" потребовал от Лукашенко "прекратить эти репрессии и освободить всех политических заключенных".
В коллективном Брюсселе заявили, что оппозиционеров судили "по необоснованным обвинениям" передает РИА "Новости".
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