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Эксперт раскрыл стратегию Киева по возвращению Крыма с помощью США

06 ноября 2021, 13:50  •  68 • Политика
Фото: pixabay.com
Украинцы не захотят вмешиваться в конфликт напрямую
На Украине ждут, что в ВМС США найдется хотя бы один "безумный капитан эсминца", который развяжет военный конфликт в Черном море, считает политолог Александр Астафов. 
Так он отреагировал на призыв украинского посла в Соединенных Штатах Оксаны Маркаровой нарастить западными странами присутствие военных в Черном море. 
По словам Астафова, это доказывает, что Украина питает надежду на решение крымского вопроса силами США. 
"Что случится такое чудо, когда у США найдется какой-то безумный капитан эсминца, который развяжет войну, результатом которой Украина надеется воспользоваться", – пояснил он RT.
Если американцы зайдут в воды Черного моря, то он не исключает возникновения новых провокаций России на "неадекватные действия" в ответ. 
Ранее Владимир Путин сделал предостережение по поводу захода американских кораблей в российские воды, указав, что при необходимости на них можно будет посмотреть через прицел систем обороны. Такое высказывание сильно насторожило американцев. 

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