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Высказывание о "дедушках" несло особый смысл

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр придерживается мнения, что с Россией следует разговаривать исключительно с позиции силы. Политик регулярно обвиняет Москву в росте мировой напряженности, а не так давно указала, что российская сторона причастна к миграционному кризису у границ ЕС и кибератакам на страны НАТО.

Сергей Шойгу не оставил выпады европейской коллеги без внимания, отметив, что предыдущая министр обороны Германии позволяла себе аналогичные заявления.

"Первой я предложил у дедушки всё-таки спросить, каково это – с нами разговаривать с позиции силы?", – сказал глава российского боронного ведомства.

Его слова объяснил военный эксперт "Комсомосльской правды" Виктор Баранец.

Предыдущим министром обороны Германии была Урсула фон дер Ляйен, которой Шойгу напомнил о "крепко битых Красной армией родственниках", пытающихся разговаривать с СССР с позиции силы. А не так давно, после замечания министра обороны России, немцы вычислили предков и Крамп-Карренбауэр – во время Второй мировой на стороне нацистов, по его словам, принимали участие около 80 родственников чиновницы. Ее двоюродный дедушка даже был награжден Рыцарским крестом – высшим орденом нацистской Германии.

"Этот "рыцарь" потом драпал от наступления тех, с кем он пытался "разговаривать с позиции силы", – пишет Болкунец.

Эксперт утверждает, что в соцсетях обсуждают и прошлое отца министра обороны ФРГ, который сдался в плен США, где выражал негативное отношение к русской нации.

По его словам, все заявления в соцсетях были подкреплены ссылками на реально существующие исторические документы.