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Эксперт раскрыл преимущества России в борьбе с Байденом

08 декабря 2020, 23:20  •  102 • Политика
Джо Байден. Фото: Biden Campaign via CNP\www.globallookpress.com
В Москве оценили заявление экс-посла США о стрессоустойчивости нашего государства против американских рестрикций
Вся санкционная политика США в отношении России в разные периоды истории не приносила Вашингтону успехов. Поэтому с приходом новой администрации, когда власть возьмет в свои руки демократ Джо Байден, наша страна, как и в предыдущие годы, проявит к американской дубине стрессоустойчивость. Об этом заявил глава экспертного совета Фонда стратегического развития, политолог Игорь Шатров.
Накануне бывший посол США в РФ Томас Пикеринг сообщил, что Байден попытается повысить эффективность антироссийских ограничительных мер, однако сделать это будет непросто. По его словам, санкции против России в целом не работают, т.к. у нас огромная страна с множеством ресурсов и "громадная стрессоустойчивость".
Шатров согласился с данной оценкой американского дипломата.
"Возможности России безграничны. Мы всегда можем собраться и дать ответ на любые санкции, несмотря ни на что. Имея огромные ресурсы, можем производить любую продукцию на своей территории из собственных материалов. И решать любые проблемы без помощи извне, тем более, помощи США", – сказал эксперт в комментарии для "Свободной прессы".
По его мнению, команда Байдена будет идеологически заточена, продолжит на всю планету транслировать американские ценности и вводить очередные санкции. Ровно также, как это было до него, до действующего президента Дональда Трампа и еще много лет до этого. Рестрикции Штатов в отношении РФ различаются только тем, что одни вводятся по идеологическим соображением, а другие по экономическим. Однако ни те, ни другие не приносят существенных результатов, считает специалист.
Он отметил, что это уже стало традицией права США. А что касается отечественной экономики, то, с его точки зрения, она выдержала даже пандемию коронавируса. Да, проблемы есть, но РФ конкурентна в мире. К тому же, в отличие от Китая, мы "не завязаны на американскую экономику", с этой стороны не имеем рисков. Россия восстановила многие отрасли, в том числе, аграрный сектор. Развивается ВПК, Москва сотрудничает с зарубежными партнерами в энергетической сфере, включая атомную.
"У нас огромное количество преимуществ. Соответственно, потому эта война санкционная и идет", – подчеркнул Шатров.
А новая администрация США продолжит заниматься своим идеологическим фетишем, поскольку не принимают иных воззрений на мир.
В конце прошлой недели глава МИР России Сергей Лавров предположил, что при Байдене в отношении нашей страны политический курс не изменится.

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