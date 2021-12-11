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Эксперт раскрыл итоги "самого худшего" сценария для "Газпрома" после претензий Польши

11 декабря 2021, 11:35  •  278 • Политика
Фото: Patrick Seeger/ dpa/ www.globallookpress.com
Аналитик оценил, скажется ли дело на сертификации "Северного потока-2"
Антимонопольное расследование против "Газпрома", инициированное Варшавой, вероятней всего, обречено на провал. Однако, даже если Еврокомиссия пустит дело в ход и накажет российскую компанию, реализации поистине "страшного сценария" ждать не придется. Такое мнение выразил аналитик Игорь Юшков в беседе с "Украина.ру". 
Напомним, Польша настаивает, что "Газпром" пользуется своим положением на рынке, чтобы манипулировать ценами на газ. Якобы компания причастна к энергокризису в Европе. В организации, в свою очередь, отвечают, что поставки по долгосрочным контрактам выполняются в полном объеме, а по короткосрочным сократились из-за уменьшения спроса – заявки на покупку попросту не поступают. 
Юшков утверждает, что энергокризис произошел в Европе по вине самих европейцев: сначала они отказались от неэкологичных типов энергии, летом не заполняли газовые хранилища из-за надежды на падение цен, ветроэнергетика не дала в этом году хороших результатов, и в итоге к отопительному сезону 2021 года они пришли с меньшими объемами газа, чем в прошлом. 
Однако "Газпром" настойчиво обвиняют в манипуляции на энергорынке, хотя компания не выполняет короткосрочные контракты из-за отсутсвия обращений – потребители не готовы платить за газ, купленный в районе 700-1 000 долларов за тысячу кубов. 
Даже в случае, если Польша добьется возбуждения расследования и штрафа для российской компании, серьезных последствий это не возымеет. Доходы организации он не перекроет, поскольку будет привязан к тому проценту дохода, который был получен от роста цен на газ.
"Но я думаю, что дело вообще развалится и вряд ли дойдет до какого-либо решения. Очень глупо обвинять "Газпром" в том, что это ему выгодно, так как при ценах в 1 000 долларов за тысячу кубов начинает спрос отмирать", – считает аналитик.
Развернутое дело против энергетической компании поляки настойчиво привязывают к запуску "Северного потока-2". Однако даже при самом худшем сценарии развития дела, отметил Юшков, российский трубопровод никто трогать не будет, поскольку процесс сертификации антимонопольное расследование не затрагивает.

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