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Эксперт раскрыл главную украинскую угрозу для Крыма: "Превосходно владеют русским языком"

17 марта 2021, 00:15  •  95 • Политика
Военный эксперт Василий Дандыкин раскрыл главную украинскую угрозу для Крыма. Речь идёт о диверсантах из ССО. "Превосходно владеют русским языком", - пояснил он.
Попытки украинских властей по дестабилизации обстановки в Крыму обречены на провал. Об этом РИА ФАН заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
Единственным боеспособным подразделением на Украине сейчас являются Силы специальных операций (ССО), которых обучали инструкторы из США и НАТО. При этом Киев уже пытался перебросить на полуостров диверсантов, что закончилось для них печально.
"Главная проблема заключается в том, что они превосходно владеют русским языком и обладают славянской внешностью, поэтому их тяжело вычислить. Кроме того, в последнее время украинские политики делают крайне враждебные заявления в отношении Крыма", - добавил Дандыкин.
Как пояснил эксперт, возле Крыма всё чаще стали осуществляться разведывательные полёты, а ВСУ перебрасывает к границам военную технику. Однако полуостров остаётся одним из самых защищённых регионов России.
Любые провокации со стороны Киева обречены на провал, но это не помешает ему проверить на прочность русскую оборону.
Как считает вице-президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Алексей Филатов, украинские спецслужбы планируют организовать диверсионные операции на территории России, жертвами которых могут стать ветераны боёв в Донбассе.
На масштабные теракты украинцы не решатся, так как ответная реакция Москвы им явно не понравится. Вместо этого будет избрана тактика ударов по отдельным гражданам России.
"Мы понимаем, чем для украинцев обернутся масштабные теракты на территории России", - пояснил эксперт в интервью Ura.ru.
А военный эксперт Константин Сивков уверен, что российская сторона не должна игнорировать военные учения с участием американских военных, которые были организованы в Румынии. В НАТО готовятся к созданию группировок, способных вести крупномасштабные наступательные действия.
"Главное - это отработка практических действий в короткое время по переброске крупных соединений войск контингента США, развёртывание их у наших границ и ведение крупномасштабных боевых действий с применением оперативно-тактических ракетных комплексов сухопутными войсками", - поведал Сивков телеканалу "360".
Высказывания эксперта не являются домыслами. Недавно стало известно, что Соединённые Штаты разместили на территории Румынии 18 ракетных комплексов M142 HIMARS. Оттуда снаряды могут долететь до Крымского полуострова, хотя сейчас он является наиболее защищённым регионом России.

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