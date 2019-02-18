Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Курды дожали ИГИЛ*. И сами оказались над пропастью
"Территория бронированная": Путин пошутил над Эрдоганом
«Боль Порошенко»: Прокомментировали в Сети проникновенную речь Меркель о российс...
Климкин заявил о необходимости остановить Россию
Главная / Политика

Эксперт раскрыл Британию как родину информационной войны. Тезисы книги "Ложь во время войны" лорда Понсонби

18 февраля 2019, 09:54  •  129 • Политика
Политический эксперт Алексей Приходько рассказал о британской книге "Ложь во время войны" лорда Понсонби. Эксперт пришел к выводу, что Соединенное королевство - родина информационного противостояния.
Политический эксперт Алексей Приходько рассказал на своей странице в facеbook, что Великобритания родина информационной войны.
Свои слова он подкрепляет тем, что карикатуры в журнале Панч появились со времен Первой обороны Севастополя.


Приходько также пишет, что основы военной пропаганды были изложены британским дипломатом лордом Понсонби в книге "Ложь во время войны", издательства 1928 года.
Смысл книги сводится к тому, что нужно убеждать людей в том, что правительство не хочет конфликтов, но "плохие парни сами начали". "Не правда ли напоминает историю с Солсбери?", — задаются вопросом эксперты Царьграда.
Второй принцип, описанный в книге: "Война ведется только по вине противника" — "они" начали войну, или же мечтают ее начать со дня на день, а "мы" только вынуждены защищаться.
Третье, "глава противоборствующей страны — сущий дьявол". И здесь всё очень напоминает современный расклад на международной арене.
Автор также пишет, что всегда нужно сообщать народу, что страна борется за правое дело, а не в коем случае, не за свои интересы.
Надо не забыть прояснить, пишет Понсонби, что противник целенаправленно совершает злодеяния, а свое правительство — только случайно.
Лорд упоминает, что нужно, как можно скорее распространять сведения о жестокостях, совершенных противником. При этом лучше указать, что враг использует запрещенное оружие, но это не дает ему преимущества: наши потери — малы, его — огромны.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


129
Источник
Похожие новости
17 февраля 2019, 20:54
Лаврову "жаль" США, которые не понимают бессмысленности антироссийских санкций
17 февраля 2019, 17:39
Трамп выводит террористов-европейцев "из-под удара": В Совфеде отреагировали на угрозу США отпустить 800 боевиков ИГ
18 февраля 2019, 03:24
"Добротная провокация": Дипломаты о появлении флага России на соборе в Солсбери
Загрузка...
18 февраля 2019, 09:54
Русские журналисты обвинили Порошенко в пренебрежении свободой слова
18 февраля 2019, 03:24
На 1% грек: Саакашвили похвастался результатами ДНК-анализа
18 февраля 2019, 03:24
Доказательство связи между британскими спецслужбами и СМИ: "Управляемая утечка" "слила" данные о здоровье Скрипаля - Захарова
Загрузка...
Новости партнеров

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 февраля 2019, 18:39
Порошенко рассчитывает, что Россия наступит на "старые грабли" и лишится последних зубов - израильский политолог
15 февраля 2019, 03:54
"Оникс", "Яхонт" и "Циркон" отменят похороны "российских надежд": Эксперт разнёс характеристики ракеты NSM
15 февраля 2019, 00:39
В США рискнули спровоцировать русскую "Булаву" засекреченной ракетой - СМИ
16 февраля 2019, 13:54
Савченко призвала ввести санкции против…Украины
16 февраля 2019, 15:39
Меркель осадила желающих вводить санкции против России
15 февраля 2019, 16:54
Дамаск, наплевав на Москву, вторгся в Идлиб
17 февраля 2019, 11:09
"Вы за нас не боретесь - мы примыкаем к более сильному": Эксперт о том, почему Австрия поддержала антироссийские санкции ЕС
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.