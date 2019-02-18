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Эксперт раскрыл Британию как родину информационной войны. Тезисы книги "Ложь во время войны" лорда Понсонби
18 февраля 2019, 09:54 • 129 • Политика
Политический эксперт Алексей Приходько рассказал о британской книге "Ложь во время войны" лорда Понсонби. Эксперт пришел к выводу, что Соединенное королевство - родина информационного противостояния.
Политический эксперт Алексей Приходько рассказал на своей странице в facеbook, что Великобритания родина информационной войны.
Свои слова он подкрепляет тем, что карикатуры в журнале Панч появились со времен Первой обороны Севастополя.
Приходько также пишет, что основы военной пропаганды были изложены британским дипломатом лордом Понсонби в книге "Ложь во время войны", издательства 1928 года.
Смысл книги сводится к тому, что нужно убеждать людей в том, что правительство не хочет конфликтов, но "плохие парни сами начали". "Не правда ли напоминает историю с Солсбери?", — задаются вопросом эксперты Царьграда.
Второй принцип, описанный в книге: "Война ведется только по вине противника" — "они" начали войну, или же мечтают ее начать со дня на день, а "мы" только вынуждены защищаться.
Третье, "глава противоборствующей страны — сущий дьявол". И здесь всё очень напоминает современный расклад на международной арене.
Автор также пишет, что всегда нужно сообщать народу, что страна борется за правое дело, а не в коем случае, не за свои интересы.
Надо не забыть прояснить, пишет Понсонби, что противник целенаправленно совершает злодеяния, а свое правительство — только случайно.
Лорд упоминает, что нужно, как можно скорее распространять сведения о жестокостях, совершенных противником. При этом лучше указать, что враг использует запрещенное оружие, но это не дает ему преимущества: наши потери — малы, его — огромны.
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