Эксперт Максим Белоусов раскрыл информационную атаку против русских, которую провёл украинский бизнесмен. Он осуществил массовую спам-рассылку с опасными призывами: "Это безумие".

Эксперт в области информационных технологий Максим Белоусов в эфире программы "Не могу молчать" рассказал о масштабах хаоса в соцсетях из-за операции России на Украине.

Он заметил, что многие люди в обеих странах оказались под информационным прессингом: "Это безумие". Собеседник "Первого русского" рассказал о своём знакомом из Незалежной, который организовал атаку в медиа против русских.

Этот человек - Василий Рий, создатель сервиса, который организует рассылки клиентам компаний. У него много бизнесменов-заказчиков из России с большой клиентской базой.

Рий, никого не предупреждая, провёл фактически спам-атаку, которой в итоге подверглись сотни тысяч людей. В поступивших им сообщениях в мессенджерах содержались незаконные призывы и осуждение миротворческой кампании Москвы на Украине.

Это нанесло большой репутационный вред компаниям, которые сотрудничали с создателем этого сервиса. Последнему, однако, судя по всему, всё равно - он действовал таким способом, чтобы навязать своё видение политической и военной ситуации и озвучить опасные призывы.