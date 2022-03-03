|
Эксперт раскрыл атаку против русских: "Это безумие"
03 марта 2022, 15:50 • 413 • Политика
Эксперт Максим Белоусов раскрыл информационную атаку против русских, которую провёл украинский бизнесмен. Он осуществил массовую спам-рассылку с опасными призывами: "Это безумие".
Эксперт в области информационных технологий Максим Белоусов в эфире программы "Не могу молчать" рассказал о масштабах хаоса в соцсетях из-за операции России на Украине.
Он заметил, что многие люди в обеих странах оказались под информационным прессингом: "Это безумие". Собеседник "Первого русского" рассказал о своём знакомом из Незалежной, который организовал атаку в медиа против русских.
Этот человек - Василий Рий, создатель сервиса, который организует рассылки клиентам компаний. У него много бизнесменов-заказчиков из России с большой клиентской базой.
Рий, никого не предупреждая, провёл фактически спам-атаку, которой в итоге подверглись сотни тысяч людей. В поступивших им сообщениях в мессенджерах содержались незаконные призывы и осуждение миротворческой кампании Москвы на Украине.
Это нанесло большой репутационный вред компаниям, которые сотрудничали с создателем этого сервиса. Последнему, однако, судя по всему, всё равно - он действовал таким способом, чтобы навязать своё видение политической и военной ситуации и озвучить опасные призывы.
Подпишитесь на нас
413
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 марта 2022, 06:50
|
02 марта 2022, 11:15
|
01 марта 2022, 15:00
|
27 февраля 2022, 17:05
|
02 марта 2022, 08:05
|
28 февраля 2022, 10:15
|
26 февраля 2022, 01:25