Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Мариуполь сдан. Мэр сделал истеричное заявление
"Призраков Киева" станет больше": Украине пожертвовали 70 самолёт...
Американец из осаждённого Киева: "Русские побеждают. И побеждают решительно...
Кадыров предложил новый приказ, сообщив о смерти бойцов: "Без церемоний&quo...
Главная / Политика

Эксперт раскрыл атаку против русских: "Это безумие"

03 марта 2022, 15:50  •  413 • Политика
Эксперт Максим Белоусов раскрыл информационную атаку против русских, которую провёл украинский бизнесмен. Он осуществил массовую спам-рассылку с опасными призывами: "Это безумие".
Эксперт в области информационных технологий Максим Белоусов в эфире программы "Не могу молчать" рассказал о масштабах хаоса в соцсетях из-за операции России на Украине.
Он заметил, что многие люди в обеих странах оказались под информационным прессингом: "Это безумие". Собеседник "Первого русского" рассказал о своём знакомом из Незалежной, который организовал атаку в медиа против русских.
Этот человек - Василий Рий, создатель сервиса, который организует рассылки клиентам компаний. У него много бизнесменов-заказчиков из России с большой клиентской базой.
Рий, никого не предупреждая, провёл фактически спам-атаку, которой в итоге подверглись сотни тысяч людей. В поступивших им сообщениях в мессенджерах содержались незаконные призывы и осуждение миротворческой кампании Москвы на Украине.
Это нанесло большой репутационный вред компаниям, которые сотрудничали с создателем этого сервиса. Последнему, однако, судя по всему, всё равно - он действовал таким способом, чтобы навязать своё видение политической и военной ситуации и озвучить опасные призывы.
У меня знакомые бизнесмены пострадали от этого, потому что их клиенты получили подобные сообщения. Соответственно, этим бизнесменам приходится объяснять клиентам, что это не они, - подчеркнул Максим Белоусов.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


413
Источник
Похожие новости
03 марта 2022, 06:30
"Места не останется": Эксперт назвал последствия отказа британцев от ультиматума Рогозина
03 марта 2022, 08:20
В США забеспокоились: Кремль "скрывает правду"
03 марта 2022, 08:20
Китайские аналитики указали на грядущую катастрофу в США: "Это самоубийство"
03 марта 2022, 00:35
Захарова освежила Макрону память двумя фотографиями. На Украине нет нацистов?
03 марта 2022, 12:36
Опередить на сутки: данные разведки с наступлением НАТО на Донбасс раскрыты
03 марта 2022, 08:20
Макрон набросился на Россию с обвинениями: "Ложь и оскорбление истории"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 марта 2022, 06:50
"Призраков Киева" станет больше": Украине пожертвовали 70 самолётов. Но с условием
02 марта 2022, 11:15
Мариуполь сдан. Мэр сделал истеричное заявление
01 марта 2022, 15:00
Под Киевом сложили оружие военные 95 десантно-штурмовой бригады ВСУ
27 февраля 2022, 17:05
Украинская делегация едет в Белоруссию: Названо имя киевского переговорщика
02 марта 2022, 08:05
Это не говорили публично: В МИД России назвали три показательных факта о предательстве экс-министра
28 февраля 2022, 10:15
Запад доигрался. Журналист из США раскрыл истинные причины спецоперации Путина
26 февраля 2022, 01:25
Минобороны заявило о входе войск России в Мелитополь: Встречали флагами
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.