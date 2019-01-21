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Эксперт РАН: Японцы «забыли» про русское золото, захваченное во Владивостоке

21 января 2019, 17:09  •  133 • В России

- Японцы требуют у нас Курильские острова, а сами не отдают русский золотой запас, большую часть которого на императорском крейсере «Хидзэн» вывезли в 1920-м году из отделения Госбанка Владивостока…

- Японцы ссылаются вот на что — я с ними неоднократно разговаривал на эту тему — на 6-й пункт совместной российско-японской декларации, где государства, организации и частные лица отказываются от каких бы то ни было претензий. Кстати, именно словосочетания «финансовые претензии» там нет.

- Но наше золото японцы для своего промышленного рывка успешно использовали, а на острова продолжают претендовать...

- Да, они продолжают предъявлять претензии на Курильские острова, прав на которых у них нет - и при том совершенно не собираются вспоминать про российское золото, захваченное нечестно. Они отбиваются тем, что в 20-е годы на тех дальневосточных территориях, откуда драгметаллы изъяли, не было никакого определенного государства. И потому они, японцы, как будто не знают, кому это золото отдавать.

- То есть сам факт того, что 52 тонны русского золота изъяла группа захвата, высадившаяся на нашей территории с японского военного корабля и увезла все в свой банк — они признают?

- Они, естественно, не признают ни эти объемы, ни остальные. Но факт захвата нашего золота в ходе японской интервенции на Дальний Восток зафиксирован официально.

Вообще, если говорить о деньгах, полученных «Иокогама спеши банк» — это очень большие объемы, которое смогли переправить в Японию разными способами, в том числе, атаманы Семенов и Каппель. Ну вот как в последние годы российские олигархи пытались спрятать свои деньги в оффшорах, так в 20-е годы лидеры белого движения пытались переправить средства в банки, откуда их не смогли бы достать большевики. Генералы и атаманы и в страшном сне представить не могли, что контроль над банками Страны восходящего солнца в какой-то момент получат американцы.

- Русское золото в трюмы японского крейсера попало без оформления каких-либо документов, расписок — и сейчас японцам формально предъявить претензии с нашей стороны сложно?

- Иначе, чем по морю, с территории России в Японию золото тогда было не доставить. Мой друг Игорь Александрович Латышев написал книгу «Как Япония украла русское золото». Она и в Японии была издана. И профессор Сироткин тоже изучил все документы по этому поводу. Там все подробно описано.

- Данные о том, что Япония русское золото забрала и отдавать не собирается — в нынешних переговорах не используются?

- Нет, конечно, - в том то и дело. Хотя этот вопрос поставить было бы логично. Конечно, американцы забирали золото европейских стран во время второй мировой — но забирали «на хранение», а Япония изъяла его иначе. Фактически, произошел бандитский захват. Но японцы все списывают на Гражданскую войну. Когда мы говорили японцам, что они подписывали договоры 1855 и 1875 годов с Россией про передачу Сахалина и Курил, глава японской делегации надменно заявил, что война все договоры аннулирует, мол, вы же потерпели поражение — вот и все.

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