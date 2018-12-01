Эксперт РАН назвал провокацию в Керченском проливе заказом Запада

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, считает, что украинская провокация в Керченском проливе — проплаченный заказ. Киев совершил ее по указке Запада и получил денежную награду за свое последующее «молчание». В подтверждение своей версии событий эксперт ссылается на недавнее сообщение президента Порошенко о выделении его стране ЕС 500 миллионов евро.Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, считает, что украинская провокация в Керченском проливе была проплачена. Киев совершил ее по заказу Запада и получил плату за свое последующее «молчание». В подтверждение своей версии событий эксперт ссылается на недавнее сообщение президента Порошенко о выделении его стране ЕС 500 миллионов евро.

Таким образом, полагает эксперт, западные страны не только подтолкнули Украину на нарушение государственной границы России, но также и вознаградили ее за эти действия. Возможно даже, предполагает он, на Западе ожидали, что данный инцидент приведет куда как к более серьезным последствиям.

Решительные действия России, впрочем, «развернули ситуацию в невыгодном плане». Соответственно, сейчас метафорический коллективный Запад несколько разочарован, чем и объясняется резко антироссийский настрой его резолюций по данному инциденту.

В любом случае, Запад не хочет выглядеть соучастником Украины во всей этой истории. Отсюда и быстрое предоставление Киеву нового кредитного транша.

«Когда озвучивается сумма, становится понятно, сколько стоит авантюра и сколько стоит украинское молчание о том, кто является вдохновителем и организатором. Провокация, видимо, стоит дорого, и вот так за неё расплачиваются», — пояснил Оленченко.

Свою позицию эксперт озвучил в комментарии для RT.