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Эксперт РАН назвал провокацию в Керченском проливе заказом Запада
01 декабря 2018, 10:09 • 162 • Политика
Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, считает, что украинская провокация в Керченском проливе — проплаченный заказ. Киев совершил ее по указке Запада и получил денежную награду за свое последующее «молчание». В подтверждение своей версии событий эксперт ссылается на недавнее сообщение президента Порошенко о выделении его стране ЕС 500 миллионов евро.Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко, считает, что украинская провокация в Керченском проливе была проплачена. Киев совершил ее по заказу Запада и получил плату за свое последующее «молчание». В подтверждение своей версии событий эксперт ссылается на недавнее сообщение президента Порошенко о выделении его стране ЕС 500 миллионов евро.
Таким образом, полагает эксперт, западные страны не только подтолкнули Украину на нарушение государственной границы России, но также и вознаградили ее за эти действия. Возможно даже, предполагает он, на Западе ожидали, что данный инцидент приведет куда как к более серьезным последствиям.
Решительные действия России, впрочем, «развернули ситуацию в невыгодном плане». Соответственно, сейчас метафорический коллективный Запад несколько разочарован, чем и объясняется резко антироссийский настрой его резолюций по данному инциденту.
В любом случае, Запад не хочет выглядеть соучастником Украины во всей этой истории. Отсюда и быстрое предоставление Киеву нового кредитного транша.
Свою позицию эксперт озвучил в комментарии для RT.
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