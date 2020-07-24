Эксперт: ракету на малазийский "Боинг" навела украинская "Кольчуга"

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Эту технику применяла Грузия против РФ в 2008 году

Малайзйиский "Боинг", потерпевший в июле 2014 года крушение над Донбассом, взорвался в результате наведения боевых снарядов с украинской радиотехнической станции "Кольчуга". Такое заявление сделал техэксперт Дмитрий Конаныхин.

"Кольчуга" способна фиксировать сигналы с других радаров. Она использовалась против российских ВКС в 2008 году во время событий в Грузии. В то время комплексы применялись грузинской стороной вместе с НАТО. Эксперт уверен, что "Кольчугу" задействовали и на Донбассе. Конаныхин отметил в эфире своего канала на Youtube, что в ходе выступления министерства иностранных дел ФРГ было заявлено о том, что в момент катастрофы в небе пролетели два военных судна АВАКС.

Нидерландская сторона настаивает на версии, согласно которой самолет был взорван после попадания ракет из "Бука". Специалист объяснил, что к катастрофе причастна "Кольчуга", отмечает РИА ФАН.

Эксперт добавил, что версия о том, что к инциденту причастно ополчение ДНР, не соответствует действительности.

Ранее специалист Юрий Антипов заявил, что взрыв малайзийского "Боинга" произошел по вине украинской стороны, которая сбила судно с помощью "Буков".

